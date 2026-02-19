El plan de Rufián de primar la lista más fuerte en territorios vuelve a despertar suspicacias entre los partidos

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante un diálogo sobre el futuro de la izquierda alternativa, en la sala Galileo Galilei, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grueso de los partidos de la izquierda alternativa han vuelto a mostrar desconfianza y suspicacias respecto al plan del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para maximizar las opciones electorales del espacio, basado en primar la lista con más opciones mediante la renuncia del resto de actores.

Este miércoles y durante un diálogo con el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, el diputado republicano expuso que la izquierda necesitaba método, orden y generosidad para evitar la división electoral primando la lista con más respaldo y arraigo territorial. "¿Qué sentido tienen que 14 izquierdas se presenten en el mismo sitio?", se cuestionó.

Sin embargo, el líder de ERC Oriol Junqueras ha subrayado de nuevo que ERC se presentará en Cataluña con sus propias siglas y sin inmiscuirse en qué deber hacer los demás. "Estoy totalmente de acuerdo en que ERC se presente en Cataluña, Bildu en Euskadi, el BNG en Galicia y Compromís en el País Valencià. Animamos a la izquierda española a decidir cómo se presentan", ha dicho para mostrar su "máximo respecto" también al proyecto de Más Madrid, Sumar e IU.

Mientras, el portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha vuelto a rechazar la creación de "una especie de nuevo artefacto electoral" con las izquierdas del Estado, para instar a no caer en el error de "confundir unidad de acción con unidad de organización". "A nadie le gustaría que viniera alguien de fuera a decirle cómo tiene que organizar su casa", ha afirmado.

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha valorado el movimiento de Rufián de agitar el debate sobre la unidad pero ha descartado su idea de primar una lista electoral desde la renuncia del resto de organizaciones, lanzado incluso que esa lógica perjudicaría al propio diputado y su formación dado que los Comunes quedaron por delante de ellos en los últimos comicios generales.

"No se nos ha ocurrido decirle a ERC que tienes que desaparecer y no presentarte. No le diríamos nunca eso a Esquerra, porque efectivamente todo el mundo es necesario y cuando decimos que todo el mundo es necesario lo decimos de verdad", ha apostillado.

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, valoró que Rufián promueva la discusión sobre las confluencia pero ha reivindicado que la "apuesta unitaria" que implica la revalidación de la alianza de los partidos de Sumar, invitando a más organizaciones a incorporarse a este proyecto. Además, ha opinado que todo este debate pondrá en evidencia a todo partido que busque ir a las urnas "aislado".

SUMAR, ABIERTO AL ENTENDIMIENTO

Del lado de Sumar su coordinadora general, Lara Hernández, se ha abierto a explorar fórmulas de entendimiento con la izquierda soberanista, aunque apreció inconcreción en el plan de Rufián, dado que tras escuchar la música necesitan afinar la letra.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, manifestó en redes sociales que le había gustado lo que oyó y vio en el coloquio entre Rufián y Delgado, dado que valora positivamente las propuestas para duplicar las fuerzas de la izquierda.

Mientras, el portavoz de Compromís en el parlamento valenciano, Joan Baldoví, ha admitido que el portavoz de ERC sirve para "agitar el gallinero" pero pide poner "menos focos y menos titulares" sobre el diálogo que mantienen las organizaciones. Comparte que deben ser las fuerzas de arraigo territorial como Compromís las que encabecen el freno a la ultraderecha.

Del lado de Más Madrid el propio Emilio Delgado ha opinado que la izquierda tiene que optar por la "fórmula de la geometría variable" en el plano electoral y cree que no tiene sentido que en la comunidad se presenten candidaturas de otras formaciones para competir con la lista de su partido.

La portavoz de la formación en la Asamblea de madrid, Manuela Bergerot, ha afirmado que la gente "salió ilusionada" del acto conjunto de Rufián y Delgado, y ha reivindicado la "autonomía" de las fuerzas territoriales", que es el punto de partida para trabajar el gran frente democrático" que presentarán los partidos que forman para del Gobierno.

SALIR DE LOS "HIPERLIDERAZGOS"

Por su parte, Chunta Aragonesista se ha afanado en aclarar que la presencia en el acto de su cabeza de lista en los últimos comicios autonómicos, Jorge Pueyo, fue a título personal al evento de Rufián y no en representación de su organización, que tampoco irá a la refundación de la alianza de los partidos de Sumar.

"Somos una fuerza de obediencia aragonesa, pero en las generales y europeas siempre hemos defendido una lista única de la izquierda aragonesa para garantizar la representación y ser una voz que se escuche en Madrid y Bruselas", han señalado a Europa Press fuentes del partido que apuesta por frentes amplios "contando con todos".

Desde Més per Mallorca han indicado a Europa Press que no asistieron al acto de Sumar, como tampoco lo harán en el caso de Sumar, al defender como premisa que cualquier proyecto electoral debe partir de la "confederalidad" y del "reconocimiento y respeto de los sujetos territoriales".

También han diagnosticado que, bajo su criterio, la izquierda debe salir de la etapa de los "hiperliderazgos" y optar por proyectos más "plurales y corales", basados en la fortaleza de las organizaciones. En su caso, defiende que cualquier oferta electoral esté liderada por Més en Baleares, que no es óbice a que los partidos estatales en las islas tengan su espacio en una futura coalición.

Mientras, Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) se abre al frente de izquierdas de Rufián y cree que podría sumar dos escaños en Canarias en las Generales

Finalmente, Podemos no se ha pronunciado aún sobre el acto de Rufián aunque ya había marcado distancias al decidir no enviar ninguna representación a este evento que limitó a una mera charla. Este viernes el partido celebra su Consejo Ciudadano estatal con la intervención de su secretaria general, Ione Belarra.

DISPARIDAD DE VISIONES: OPCIÓN INVIABLE O REFLEXIÓN NECESARIA

Múltiples sectores del ecosistema de la izquierda opinan que la maniobra de Rufián va a quedar en nada porque, según vaticina, no va a pasar de una mera declaración discursiva sin respaldo de los partidos. También ven difícil, por no decir inviable, que acuerdos electorales entre fuerzas soberanistas y estatales y que la vía es potenciar el marco de colaboración estrictamente político.

Sin embargo, otras voces admiten que la izquierda tiene que hacer algo, sobre todo reducir la fragmentación electoral donde sea más perjudicial, sobre todo en el caso de las provincias con menor población y que básicamente se reparten escaños entre las tres candidaturas más votadas.

Por ello, creen que sí hay que evaluar si en determinadas circunscripciones se tiene que dar el foco a las fuerzas de arraigo territorial mientras que en las más pobladas asumir que puede haber múltiples candidaturas con escaño garantizado.