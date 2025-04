Planas afirma que el mensaje ante los aranceles de EEUU es "negociar, negociar y negociar" pero "con firmeza"

Asegura que "de las guerras comerciales nadie gana" y defiende que continúe el "comercio basado en reglas que nos ha permitido crecer"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado este miércoles que el mensaje ante los aranceles de Estados Unidos ha de ser "negociar, negociar y negociar" para lograr "una solución que sea la más satisfactoria para todos", especialmente, para "los productores" y "los ciudadanos". No obstante, ha precisado que esa negociación ha de acometerse "con firmeza".

Planas ha asegurado que "de las guerras comerciales nadie gana" y ha defendido que el "comercio basado en reglas que nos ha permitido crecer y crear riqueza" siga "existiendo". El titular de Agricultura se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido en Valencia para dar a conocer nuevas ayudas a los afectados por la dana del sector agrícola y para hacer balance de las medidas emprendidas ya en este ámbito.

Preguntado por los aranceles planteados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y por la reunión del ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en Washington con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, Luis Planas ha mostrado preocupación por esas tasas y ha insistido en la necesidad de negociar.

"Es una cuestión por la que estamos preocupados. La adopción por parte del gobierno de Estados Unidos de medidas que entendemos que son injustas e injustificadas en materia comercial es una mala noticia para el comercio mundial, para todos, porque el proteccionismo no es un mecanismo que cree riqueza, al contrario", ha expuesto el titular de Agricultura.

Tras ello, ha aseverado que se debe "continuar intentado que ese comercio basado en reglas que nos ha permitido a todos crecer y crear riqueza, no solo al mundo desarrollado sino también al mundo menos desarrollado, continúe existiendo".

Planas ha manifestado que el Gobierno de España, también como miembro de la Unión Europea, está "por el diálogo y la negociación", pero ha matizado que "con firmeza", teniendo en cuenta que "tenemos instrumentos como uno de los primeros bloques comerciales y primer bloque en exportaciones e importaciones del mundo".

No obstante, ha añadido que ese proceso se tiene que abordar "al mismo tiempo con la voluntad de llegar a un acuerdo con las autoridades de Estado Unidos". Así, ha declarado que "el mensaje" que Cuerpo ha transmitido y el que se intenta llevar adelante es el de "negociar, negociar y negociar". "Creo que eso es lo que nos piden todos los sectores afectados y lo que como Gobierno de España queremos llevar a cabo", ha apostillado.

Planas ha añadido que "hay 90 días, ese periodo adoptado por las autoridades norteamericanas", a la vez que ha considerado también que "la negociación ha de ir sobre todo sobre ese 10% que continúa vigente de aranceles y que no ha sido retirado por parte de EEUU". Ha aludido también a los aranceles al acero y al aluminio y a los vehículos.

"Todo ello es necesario si queremos buscar una solución que sea la más satisfactoria para todos y, particularmente, desde el punto de vista de los intereses de los productores y de los ciudadanos. De las guerras comerciales nadie gana y sobre todo pierden las empresas y las familias, los ciudadanos" porque "los bienes incrementan su precio y los que los producen tiene más dificultades de llegar al mercado", ha expuesto.

SEÑALA QUE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ES "BIEN CLARA"

Con todo, el ministro de Agricultura ha asegurado que "la posición" del Ejecutivo español "es bien clara". "Vamos a continuar trabajando para intentar buscar una solución, porque también en nuestra mano tenemos con firmeza los instrumentos para tomar una respuesta si fuera necesaria" aunque "ojalá no sea necesario", ha agregado.

Preguntado por la situación del sector porcino español en este contexto de aranceles, el también titular de Pesca y Alimentación ha hablado de los mercados agroalimentarios que España "exporta 75.000 millones de euros anuales", de esta cantidad "dos tercios en el marco de la Unión Europea y uno fuera".

"Primero Reino Unido, segundo Estados Unidos y tercero China. Hasta 150 mercados en el mundo", ha dicho, a la vez que ha asegurado que la intención es mantener la presencia española en el mercado norteamericano, por lo que ha justificado "esa negociación" que ha mencionado antes. "Es un mercado muy importante", ha afirmado.

Asimismo, ha apuntado la idea de "profundizar" intercambios económicos a partir de "acuerdos ya vigentes" referidos a países como Corea, Japón o Canadá y de "ampliarlos". Igualmente, ha mencionado la "gran oportunidad" que ofrece Mercosur para acceder "con aranceles reducidos o sin aranceles a un mercado de 268 millones de personas". A esto ha unido las posibilidades de otros acuerdos como los que se negocian por parte de la UE.

Por lo que respecta al sector porcino, el ministro ha afirmado que se han logrado "avances muy significativos" últimamente y ha citado el reciente acuerdo suscrito "con la administración China en relación con relación a la ampliación del protocolo" sobre esta actividad. "Un sector muy importante. Y las posibilidades son muy grandes", ha dicho.

Luis Planas no ha querido hablar por el momento "de lo que pueda suponer la adopción de aranceles por parte de unos y de otros para el sector porcino español". "Es muy pronto para decirlo y no me gustaría hacer predicciones que no estén basadas en datos concretos", ha aseverado.

"LO IMPORTANTE ES QUE LOS ARANCELES DESAPAREZCAN"

Tras ello, el ministro ha comentado que "uno de los problemas que tiene la adopción unilateral de aranceles por parte de Estados Unidos no solo es que crea incertidumbre sobre las inversiones y el funcionamiento de las economías" sino que "crea cambios de dirección del tráfico comercial".

"Prefiero no pronunciarme al respecto. En algunos casos podríamos tener, entre comillas, ventaja, pero también, entre comillas, desventajas", ha añadido, a la vez que ha manifestado que "lo importante es que los aranceles desaparezcan". "Esa es la mejor noticia desde el punto de vista no solo del sector agroalimentario", ha señalado.

