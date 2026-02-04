El plazo para depositar el voto por correo finaliza este miércoles

Archivo - Un votante introduce su papeleta en el sobre. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El plazo para el depósito del voto por correo para las elecciones autonómicas a las Cortes de Aragón finalizará el próximo miércoles, 4 de febrero.

Correos deberá asegurar la entrega de todos los sobres con votos en las respectivas mesas electorales en la jornada electoral del domingo, 8 de febrero, dentro de los plazos legalmente establecidos, ha informado la empresa pública.

De acuerdo con las instrucciones de la Junta Electoral Central, en este proceso electoral se exige la entrega personal por el elector en las oficinas de la documentación necesaria para ejercer el voto por correo.

Para ello, al depositar el voto por correo, deberá identificarse mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o permiso de conducir originales, o cualquier otro documento válido que permita identificar al elector, debiendo el personal de Correos proceder a su comprobación.

AUTORIZACIÓN PARA DELEGAR EL DEPÓSITO DEL VOTO

Las personas que solicitaron el voto por correo pero no puedan acudir personalmente a la oficina de Correos para depositar el voto, deberán otorgar una autorización para que la entrega sea realizada por otra persona en su nombre.

La autorización deberá ser firmada por el elector y acompañarse de la fotocopia de su Documento Nacional de Identidad, pasaporte u otro documento oficial identificativo, así como de la fotocopia del documento identificativo de la persona a la que autoriza.

Para facilitar la redacción de ese documento de autorización con todos los datos necesarios, Correos recomienda utilizar el modelo de autorización que se puede descargar en la web 'www.correos.es'.

El personal no aceptará la entrega de documentación electoral perteneciente a otro elector si no se acompaña de la correspondiente autorización firmada, que deberá ser conservada, junto a la fotocopia del documento oficial acreditativo del elector y de quien entrega en su nombre la documentación electoral, para su remisión a la Junta Electoral correspondiente.

Asimismo, la empresa pública ha recomendado a los ciudadanos que deseen ejercer su derecho al voto por correo que procuren no esperar hasta el último día y que aprovechen la amplitud horaria de las oficinas postales.

