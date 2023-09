PNV afirma que pondrá a Sánchez sobre la mesa el "encaje nacional de Euskadi" para negociar su investidura

Afirma que el PP sigue "mandando mensajes y emisarios" pero "o traen debajo del brazo cosas muy distintas o es imposible"



El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, deberá empezar las negociaciones con la formación jeltzale para su posible investidura con "los incumplimientos" de la legislatura pasada, y ha advertido de que, sobre la mesa "va a estar, sí o sí" el "encaje nacional de Euskadi" en el "nuevo marco estatal". Además, ha afirmado que los populares siguen "mandando mensajes y emisarios" al PNV, pero "o traen debajo del brazo cosas muy distintas o es imposible".

En una entrevista en Onda Vasca recogida por Europa Press, Ortuzar ha asegurado que, en la actualidad, se está en "el teatrillo previo a los procesos, en la fase de tanteos de todos con todos". "Todavía, creo yo, no han empezado las negociaciones serias", ha señalado.

A su juicio, el actual proceso esta siendo "un poco rarito", con "una no investidura" de Feijóo el 26 y 27, y otra, "que parece que puede tener alguna posibilidad más, es la que viene detrás pero que todavía no está encima de la mesa con claridad".

Ahora, según Andoni Ortuzar, "hay que hay que gestionar estos tiempos, no tener meteduras de pata ni decir demasiadas tonterías, y actuar con mucha responsabilidad".

Respecto a las propuestas que el PNV planteará al PSOE, ha advertido de que su partido "tiene escarmiento en todo esto". "Hemos negociado muchas veces, y probablemente somos los que mejor conocemos a Pedro Sánchez y al PSOE en este tipo de situaciones", ha indicado.

El resultado, a su juicio, "ha sido con claroscuros, luces y sombras". "Yo no oculto que se han dado pasos, que hemos avanzado en cosas en este tiempo, pero ha habido incumplimientos", ha añadido.

Por esta causa, asegura que "no queda más remedio que empezar por esos incumplimientos". "Ahora tienen la oportunidad de hacerlo y rápido, porque ya no hay ningún obstáculo --como el de la pandemia-- que pueda impedir que ese cumplimiento de los asuntos pendientes se haga", ha dicho.

Además, tras aludir al "mapa" del Estado que ha dibujado el 23 de julio, del que "ha salido una especie de bloque progresista, que puede mirar al futuro con ganas de reformar, con ganas de abrir la mente, con ganas de voluntades políticas para cambiar cosas, asuntos o nudos gordianos que estaban durante muchos años ahí, atorados o atascados o apretados", ha asegurado que "hay que aprovechar esa oportunidad".

En su opinión, hablar de "la cuestión territorial" es "ya inevitable". "Antes era aconsejable, pero ya en este momento político y con la situación política que ha salido el 23 de julio, no tiene mucho sentido que los partidos que se dicen progresistas del Estado español dependan de los partidos nacionalistas vascos y catalanes y no quieran hablar de la cuestión nacional de Euskadi y Cataluña", ha argumentado.

En su opinión, "es normal, es lógico y de perogrullo" que se hable de esta cuestión. Ha apuntado que "otra cosa es que cada uno vaya a la mesa con su particular visión y con sus percepciones y sus reivindicaciones, su forma de ver, de articular soluciones; pero que hay que abrir el melón del modelo territorial, del modelo de Estado".

"Y, sobre todo, no llamemos a las cosas con eufemismos, del encaje nacional de Euskadi y Cataluña, y en su caso Galicia si quisiera, en ese marco, en ese nuevo marco estatal, eso sí o sí va a tener que estar, sí o sí va a estar en la mesa de negociaciones", ha añadido.

Andoni Ortuzar ha insistido en que "hay una gran oportunidad histórica" que tienen ante sí Pedro Sánchez y el PSOE, "de llevar esto al ámbito de lo que fue la transición". "Hay una oportunidad política para consolidar un nuevo modelo de Estado, respetuoso con los hechos nacionales que cobijan ese Estado", ha señalado.

SÉMPER

Preguntado por las declaraciones del vicesecretario de Cultura del Partido Popular, Borja Sémper, quien afirmó que el PNV "ha entrado en pánico", Ortuzar ha aclarado que más que miedo a pactar con los populares, el PP tiene "mucha dificultad".

Para Ortuzar, el PP debe "darse cuenta" de que "algo no está haciendo bien cuando sólo puede pactar con Vox y con UPN" y el 60% del hemiciclo "no quiere pactar y no quiere incluso ni reunirse con ellos".

"No es ya lo de Vox solo, lo de Vox es importantísimo, es un obstáculo, pero además de lo de Vox, el PP tiene que mirarse un poco hacia adentro", ha dicho.

En este sentido, ha recordado que el PP "ha negado el hecho nacional vasco". "¿Cómo quieren que haga un acuerdo político con alguien que nos niega?". Según Ortuzar, Rajoy, por ejemplo, "nunca negó el hecho nacional vasco" y, desde entonces, el PP "ha ido a una regresión que, o sale de ella, o va a tener que ganar las elecciones por mayoría absoluta, porque si no, no va a tener con quién hablar ni con quién pactar".

"O abren las puertas o abren la mente y comprenden que, les guste o no les guste, el estado español es otra cosa muy diferente a la que ellos defienden o si no van a estar aislados, permanentemente aislados o van a tener sólo como único comodín a Vox", ha añadido.

Según Ortuzar, desde el PP "siguen mandando mensajes y siguen mandando emisarios y es lógico". "Pero claro, o traen debajo del brazo cosas muy distintas o es imposible", ha añadido.

COMPARECENCIA DE PUIGDEMONT

Preguntado por el anuncio de las condiciones que Junts, a través de Carles Puigdemont, hará para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, ha considerado que "el president" y su partido "en este momento tienen una papeleta política compleja". "Me consta, porque tenemos una relación directa, estrecha y prácticamente diaria", ha indicado.

Ortuzar ha dicho que le consta "que ellos están dándole muchas vueltas para hacer un ejercicio de responsabilidad que, a pesar de lo difícil que es, aúne la coherencia, la lógica con lo que ha sido el procés durante los últimos años, del 17 a hoy".

A su juicio, "también en esta nueva oportunidad que se abre", plantearán "elementos que tengan que ver seguramente con las sanciones, la judicialización del procés catalán y las consecuencias tan negativas que tuvo esa judicialización". "Esa parte es evidente que tiene que tener, seguramente tendrá peso en las reivindicaciones", ha dicho.

También ha apuntado "al fondo del asunto, el contenido". "Cómo encaja, cómo encajan las reivindicaciones y los sentimientos nacionales de la mayor parte de la población catalana en un Estado como el Estado Español, que supuestamente es autonómico, es pluriterritorial y descentralizado, pero no ha sabido responder ni encauzar bien el desarrollo nacional de entes como Euskadi o Cataluña", ha dicho.

Preguntado por su Pedro Sánchez llegará a aceptar propuestas de ERC y Junts, que incluyen amnistía, autodeterminación o referéndum, cree que "seguramente algunos términos se le van a indigestar o se le van a complicar". "Probablemente más el de la autodeterminación que el de la amnistía, que el de la resolución por vías políticas del conflicto que se ha judicializado, pero hay que mostrar voluntad política", ha indicado.

A su juicio, en política "la necesidad es un enorme motor" y Pedro Sánchez "tiene necesidad política". "Entonces, tiene que convertir esa necesidad en voluntad política porque si hay voluntad política siempre hay soluciones", ha indicado.

A su juicio, "probablemente no será el 100% de lo que pide el PNV o el 100% de lo que pide Junts, ni será el 1% de lo que le gustaría dar al PSOE" y habrá que "llegar a un punto de equilibrio en el que todos estemos satisfechos". "Si eso lo conseguimos, yo creo que va a ser un beneficio para todo el Estado, no sólo para Euskadi y Cataluña, sino para la estabilidad y la viabilidad de un Estado que ahora pasa por apuros", ha concluido.