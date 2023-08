El PNV dice que el PSOE "no ha movido ficha" para la investidura y pide a Sánchez abordar la cuestión territorial

Insiste en que no apoyarán la vía Feijóo y pide "poner la carne en el asador para evitar" una repetición electoral



BILBAO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha asegurado este martes que el PSOE aún "no ha movido ficha" de cara a recabar el apoyo al secretario general socialista, Pedro Sánchez, para su investidura y sigue sin haber habido contactos entre las dos formaciones tras la elección de la Mesa del Congreso de los Diputados el jueves pasado.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que no han tenido ni una sola reunión con el PSOE y ha insistido en que, quien pretende ser investido, es quien tiene que "hacer movimientos" para hablar. "Desde la constitución de la mesa (del Congreso), no han movido ficha", ha precisado.

En cuanto al PP, ha afirmado que "insiste una y otra vez", pero le dejaron "muy clara" su postura porque no querían "marear la perdiz ni engañar a nadie". "Les dijimos que no íbamos a negociar con ellos estando en la combinación Vox, y que Vox era necesario para sacar una investidura adelante y luego para mantener un Gobierno. No hemos hablado para la mesa, menos vamos a hablar para la investidura", ha indicado.

Por tanto, ha rechazado que haya una 'aproximación' entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el PNV. "Hemos sido muy claros desde el principio. Claro que descolgamos el teléfono, pero desde el primer momento se les dijo que no veíamos esa vía", ha apuntado, al tiempo que ha precisado que esto mismo fue lo que trasladó en su encuentro ayer con Felipe VI en Zarzuela.

VE DIFÍCIL UN ACUERDO PSOE-PP

Preguntado por la posibilidad de que se pueda dar un entendimiento entre el PSOE y el PP, ha dicho que lo ve "difícil por la trayectoria y la personalidad de los protagonistas". "Si hasta ahora la relación no ha sido buena, eso no va a cambiar, y no lo veo en las intenciones ni de uno ni de otro, y particularmente, por parte del presidente del Gobierno", ha añadido.

En cuanto al PSOE, ha insistido en que tendrán que llamarles y explicar qué quieren hacer. "A partir de ahí, hablaremos nosotros con nuestro programa y diciéndoles que hay determinadas cosas que no se podrán llevar a cabo con nuestro apoyo. Veremos cuál es el esquema en el que nos podemos mover, pero tiene que ser muy básico, porque el conjunto de las fuerzas que tendríamos que apoyar esa investidura somos muy variadas, tenemos nuestras propias rivalidades y divergencias ideológicas", ha resaltado.

Por ello, ha explicado que "habrá que ir a un mínimo común denominador" con el que todos estén "cómodos". "Vamos a ver si la investidura es exitosa y cuánto puede mantenerse adelante porque no va a ser fácil. Si la legislatura anterior era complicada, esta todavía es más complicada porque es más ajustada en números", ha subrayado.

PREOCUPACIÓN POR LA LEY DE COHESIÓN TERRITORIAL

Aitor Esteban ha señalado que se tiene que hablar sobre qué quiere hacer Pedro Sánchez sobre la cuestión territorial y ha insistido en su preocupación porque en el programa del PSOE se contemplara la Ley de Cohesión Territorial, "que rebajaba la relación bilateral de Euskadi con el Gobierno central y da más peso a las denominadas conferencias sectoriales que no se encuentran siquiera en la Constitución". En esta línea, ha advertido de que, "por ahí, el PNV no va a avanzar".

En todo caso, tras el encuentro con el Rey, ha dicho que desconoce si Felipe VI va a proponer a algún candidato o hará una nueva ronda de contactos.

"Por mayoría, entiendo que no tiene ningún candidato para salir adelante. Ahora bien, si lo que se pretende es poner el reloj en marcha, de manera que, tras la primera votación de la investidura, haya dos meses para encontrar una investidura exitosa y, si no, nos vamos a elecciones, es otra decisión que tendrán que tomar", ha dicho.

EVITAR LA REPETICIÓN ELECTORAL

Tampoco descarta que haya repetición electoral y ha asegurado que es "obligación de todos intentar evitarlo". "Perfectamente podrían darse unas nuevas elecciones. Desde luego, pondremos la carne en el asador para que pueda evitarse, pero la tienen que poner todos", ha defendido.

"Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero son combinaciones variadas y además con fuerzas políticas que han tenido un antagonismo singular en la pasada legislatura. Vienen tocadas de los sucesos políticos que ha habido en los últimos años. Por tanto, eliminar recelos no será nada fácil", ha mantenido.

El dirigente jeltzale cree que Junts puede intentar "explorar" la investidura porque, si no, "no hubiera ido adelante con la mesa". "Podrían haber provocado una Mesa de otro signo y que hubiera retraído al PSOE a la hora de intentar buscar una investidura. Ha dado muestras de que sí quieren jugar la partida. Vamos a ver hasta qué punto y cómo, y los demás también a ver que están dispuestos a arriesgar", ha resaltado.

Por otra parte, Esteban ha recordado que el PNV "ha sido el socio más leal con el Gobierno", en respuesta al diputado de EH Bildu Oskar Matute, que afirmó que la formación jeltzale no podía pretender ser un socio 'Vip' del Ejecutivo.

MESA DEL CONGRESO

Preguntado por la propuesta de CC de que los jeltzales presidieran la mesa del Congreso, ha señalado que, teniendo en cuenta que las fuerzas nacionalistas, si hay investidura, van a tener "un protagonismo especial" en la próxima legislatura, "sería bueno" que estuvieran en el órgano rector de la Cámara.

"Quizá nosotros éramos la fuerza con la que podía haber mayor aquiescencia o un mayor equilibrio en la mesa. Así lo manifestaron varias fuerzas políticas, no nosotros, y algunos incluso lo propusieron públicamente. Al final, el PSOE y Sumar decidieron que no, que ellos iban a ocupar esa mayoría, y vamos a ver eso cómo funciona", ha manifestado.

En todo caso, ha destacado que el EBB, la ejecutiva del PNV, "ni se planteó el tema de la presidencia" de la mesa del Congreso, aunque sí su posible presencia en este órgano, porque así ha sido también en otras ocasiones. "Seguro que hubiera dado un punto de garantía a las fuerzas nacionalistas a la hora de mover las agendas desde el Congreso", ha subrayado.

A su juicio, habría sido "bueno e interesante", y ofrecería "garantía a las fuerzas nacionalistas a la hora de que, determinadas agendas, no se durmieran".

LEY DE VIVIENDA

Esteban también se ha referido a la Ley de Vivienda y ha explicado que no va a pedir "imposibles", como que se retire, cuando "lo cierto es que las dos fuerzas mayoritarias del posible Gobierno (PSOE y Sumar), más otras dos más que van a apoyar (EH Bildu y ERC), son las que la han sacado adelante".

El portavoz del Grupo Vasco ha recordado que ya avisaron de que "había una invasión competencial" y considera que así lo determinará el Tribunal Constitucional ante los recursos presentados, entre ellos el del Gobierno vasco.

En todo caso, cree que la ley "va a tener que ser retocada porque no aborda algunos aspectos, como los pisos turísticos, etc". "Estamos viendo también que ahora se están moviendo unos contratos de unas tipologías a otras por impulso de esta Ley, que todavía hacen más difícil el alquiler de todo el año, y habrá que retocarla", ha dicho.