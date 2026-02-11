El PNV lamenta en la Eurocámara que se prohiba la bandera vasca en edificios públicos del estado de Idaho (EEUU)

La eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia. - LAURIE DIEFFEMBACQ

BILBAO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia, ha lamentado este miércoles, ante el pleno del Parlamento Europeo, la intención del Partido Republicano de la Cámara de representantes del Estado estadounidense de Idaho de prohibir la izada de banderas que no sean oficiales en edificio públicos como la ikurriña (bandera vasca), "que lleva desde hace décadas presente en Idaho, uno de los estados con una mayor presencia de comunidad vasca".

Agirregoitia ha realizado estas declaraciones durante un debate sobre la violencia de estado en Minneapolis y el Estado de derecho en Estados Unidos que ha tenido lugar este miércoles en el pleno e Estrasburgo.

"LA IKURRIÑA MOLESTA"

"En el Estado de Idaho les molesta la ikurriña, la bandera del pueblo vasco, que durante décadas ha ondeado como símbolo de convivencia, comunidad, identidad, paz y amistad. Ojalá un día ondee aquí también", ha dicho

La europarlamentaria jeltzale ha añadido que "Minnesota y lo que está ocurriendo en Estados Unidos no son solo una advertencia", sino que "nos enseñan el camino de hacia dónde no ir". "Apostemos por el respeto, la protección de nuestros valores fundamentales y la democracia contra olas extremistas y autoritarias", ha reivindicado Agirregoitia.

La eurodiputada del PNV ha recordado durante el debate que Donald Trump asumió su segundo mandato hace solo un año y que en estos dos meses "ha normalizado situaciones impensables hasta hace poco".

"Los agentes del ICE, su policía migratoria, actúan con absoluta impunidad. Aterrorizan a cualquier persona que se cruza en su camino, sean adultos o menores. Detienen y matan a personas. No hablamos de excesos aislados, sino de ataques sistemáticos al Estado de derecho" ha criticado.

En esa línea, ha denunciado "la deriva autoritaria, la vulneración de derechos, la intimidación constante, las mentiras y la desinformación, el desafío al sistema judicial, las detenciones masivas de migrantes y el ataque a organismos internacionales claves que han sido muy importantes en el mantenimiento del orden internacional".