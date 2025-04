Podemos acusa al Gobierno de abonarse a la deriva "militarista" y exige que presente nuevos PGE para ser transparente

Arremete contra Carlos Cuerpo y reivindica una candidatura liderada por Irene Montero y que aglutine a los que rechazan el gasto militar

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha denunciado que el Gobierno ha dejado de ser "progresista" para entrar en una deriva "militarista", de "régimen de guerra" y "seguidismo" de los mandatos de la OTAN y Estados Unidos (EEUU) sobre el gasto militar.

Ante ello, ha exigido al Ejecutivo que se "digne" por "transparencia" a presentar nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha reivindicado que la actitud del Gobierno evidencia la necesidad de construir una candidatura liderada por la exministra Irene Montero, con los sectores que se oponen al incremento de inversión en defensa.

Por otro lado, ha desgranado que no ha habido ningún contacto por su parte con otros partidos de izquierda (Sumar y sus aliados de coalición) para explorar una posible candidatura de unidad, al insistir en que están centrados en elevar las "fuerzas pacifistas" de la "mano" de los movimientos sociales.

Fernández se ha pronunciado en estos términos durante una rueda de prensa este lunes para arremeter contra el ministro de Economía Carlos Cuerpo, que en una entrevista en el diario 'El Mundo' dijo que el gasto en defensa había venido para quedarse.

Unas declaraciones que para el dirigente morado motivan su "más enérgica condena" y que enmarcan en la reciente visita que hizo el ministro a Estados Unidos en plena guerra comercial por los aranceles anunciados a productos de la UE por el presidente norteamericano Donald Trump, que luego decidió pausar para negociar.

Para Podemos, la actitud de Cuerpo vuelve a mostrar, bajo su criterio, que el Gobierno está entregado al "régimen de guerra" y busca elevar el gasto militar, lo que revela su "total sumisión" a la OTAN y EEUU.

NO SE PUEDE CONSIDERAR UN GOBIERNO "SOBERANO NI PATRIOTA"

"No es ya que no pueda considerarse un Gobierno de izquierdas, es que difícilmente puede ser considerado un Gobierno soberano y, por supuesto, no puede ser considerado como un Gobierno patriota", ha criticado Fernández para acusar, además, de pactar una "gran coalición" con el PP para elevar el gasto militar.

Ante ello, ha arengado como tarea "imprescindible" el hacer crecer las "fuerzas de paz" en España, con la sociedad civil organizada y con los movimientos sociales para construir una candidatura, liderada por Irene Montero, que congregue a los descontentos con la "deriva militarista y belicista de este Gobierno".

DENUNCIA LA DINÁMICA DE "TOTAL OPACIDAD"

Posteriormente, ha censurado la carencia de nuevas cuentas públicas y ha exigido al Gobierno a que presente un anteproyecto de Presupuestos Generales lo "antes posible", por una "cuestión de transparencia y de democracia básica".

Al hilo, el secretario de Organización de Podemos ha argumentado que el Ejecutivo debe "detallar ya" el aumento del gasto militar y los "recortes" que, a su juicio, traerá un incremento de la inversión en defensa.

"No se puede seguir en esta dinámica de total opacidad y de discrecionalidad absoluta por parte del Gobierno. El pueblo español tiene derecho a saber lo que está haciendo con su dinero y las consecuencias exactas de las políticas del régimen de guerra", ha apostillado Fernández para apuntar, luego, que el PP es su único aliado del Ejecutivo en el "régimen de guerra".

"Esa hipotética aprobación de unos presupuestos entre este Gobierno y el PP sería una pésima noticia porque sería la confirmación de esos recortes que conllevarían el régimen de guerra y de ese incremento exponencial del gasto militar en nuestro país. Pero al menos así habría transparencia y cada español sabría los detalles concretos, las consecuencias y las posiciones", ha zanjado.