La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, durante una rueda de prensa, en la Sede de Podemos, a 17 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Montero ha presentado el programa de su formación para las elecciones generales del 29 de - Isa Saiz - Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos propone impulsar una comisión en el Congreso que investigue los "negocios de la Monarquía", prohibir que los bancos concedan créditos a los partidos políticos y promover una reforma constitucional para introducir la figura de la circunscripción autonómica.

Éstas son algunas de las iniciativas introducidas en el programa electoral que la formación morada ha presentado este martes con vistas a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, a las que se presenta de la mano de Esquerra Republicana (ERC).

En concreto, Podemos aboga por eliminar los "privilegios" de la Corona y garantizar la transparencia y rendición de cuentas de la Casa Real y, para ello, además de reformar la Constitución para eliminar la inviolabilidad del Rey, plantea hacer público el patrimonio de todos sus miembros y sus actividades económicas.

En este sentido, se compromete a impulsar una comisión de investigación parlamentaria sobre los "negocios de la Monarquía" y a revisar las condecoraciones concedidas por el rey emérito Juan Carlos I a dictadores y los títulos nobiliarios otorgados a personas condenadas por corrupción.

QUIERE SUPRIMIR AFORAMIENTOS

El partido cuya candidatura encabeza la exministra Irene Montero también quiere acabar con la práctica de que los partidos políticos financien sus campañas electorales mediante créditos bancarios o del Instituto de Crédito Oficial (ICO) con el fin de evitar que el endeudamiento con entidades financieras pueda condicionar su independencia y su actividad política.

Asimismo, apuesta por suprimir el envío individual de papeletas y propaganda electoral sustituyéndolo por un envío único organizado por la Administración que incluya las papeletas de todas las candidaturas, como ya sucede en el voto por correo.

Entre sus medidas se incluye también la de suprimir los aforamientos, restar peso político a la Sala Segunda del Tribunal Supremo y la de restablecer el prestigio de sus salas aplicando estrictamente los principios de mérito, capacidad y paridad de género.

Podemos también ve necesario regular la celebración de dos debates electorales en los medios públicos durante la campaña de todos aquellos partidos que aspiren a la Presidencia con formaciones con representación en el Congreso, con normas que fijará una comisión de profesionales de la información bajo la Junta Electoral Central (JEC).

Y, en el caso de que alguien falte sin causa justificada, el partido morado cree que esa formación debería perder los espacios de propaganda en los medios públicos y que su atril quede vacío en esos foros.

Estas propuestas se han incluido a raíz de que la JEC haya rechazado las pretensiones de la formación morada de contar con más espacios de propaganda electoral y de participar en los debates que había planteado hacer RTVE durante la campaña electoral.

TAMBIÉN PLANTEA REBAJAR LA EDAD ELECTORAL A LOS 16

Otras de las promesas de Podemos pasa por reformar el sistema electoral para sustituir la fórmula D'Hondt por el método Sainte-Laguë --que rige en países como Alemania, Noruega, Suecia y Dinamarca-- con el objetivo de reducir la distancia entre el porcentaje de votos y el de escaños de cada candidatura, pero también para cambiar la circunscripción provincial por la autonómica.

Al igual que el PSOE y Frente Amplio, Podemos también incluye en su programa electoral una reforma del Senado para convertirlo en una verdadera cámara de representación territorial y rebajar el derecho de sufragio a los 16 años.