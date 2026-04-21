Podemos y Compromís apelan a la libertad de expresión en la pitada al himno, pero Sumar reclama respeto a los símbolos

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a su llegada a la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Compromís y Podemos han apelado este martes a la libertad de expresión ante la polémica generada por la pitada al himno de España por parte de aficionados de la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey disputada el sábado en Sevilla, mientras que diputados de Sumar han llamado al respeto a los símbolos que representan al Estado español.

En una rueda de prensa en el Congreso, la secretaria general de Podemos y diputada del Grupo Mixto, Ione Belarra, ha afirmado que la gente "tiene que poder expresarse" y que, según opina ella, en España hay "un enorme malestar" con que la Jefatura del Estado, en referencia al rey Felipe VI, la ostente "una persona que no la ha elegido nadie".

Belarra ha añadido que esta es "una de las pocas vías" que le queda a la gente para expresar su "malestar" con la Jefatura del Estado, teniendo en cuenta además, según ha dicho, que el CIS "ni siquiera pregunta sobre si la gente prefiere monarquía o república".

En términos parecidos se ha expresado la diputada de Compromís adscrita el Grupo Mixto Águeda Micó, quien ha señalado que en España la ciudadanía "no tiene la capacidad de elegir mediante una consulta popular o un referéndum" la forma de gobierno y ha defendido, por tanto, que "qué menos que la gente le pueda pitar al Rey".

Micó también ha reivindicado que la libertad de expresión ampare la posibilidad de mostrar el desacuerdo con la monarquía instaurada en España y ha señalado que, "a nivel personal", no entendería "una final de la Copa del Rey sin pitidos", porque no sería "una final normal dentro del Estado".

En la misma línea se ha pronunciado el también diputado de Compromís pero adscrito al grupo de Sumar, Alberto Ibáñez, quien sostiene que la "libertad de expresión es libertad de expresión" y ha reprochado la "piel fina" en un país en el que, según ha dicho, hay gente que no puede pagar el alquiler.

SUMAR: "SOMOS UNA ORGANIZACIÓN CONSTITUCIONALISTA"

Pero, también en rueda de prensa, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha subrayado que su formación es una "organización constitucionalista" y que, "igual que hay que respetar a cualquier persona que sale a un campo de fútbol sea cual sea el color de su piel", también "hay que respetar" los símbolos que representan al Estado español.

En una línea similar, la diputada de Más Madrid en el grupo de Sumar, Tesh Sidi, ha señalado que personalmente "no le parece correcto" la pitada al himno de España y ha remarcado que el himno "no deja de ser otro símbolo, aunque unos lo compartan, de soberanía nacional". "Todo lo que vulnere y sea, digamos, una falta de respeto, no me parece correcto", ha indicado.