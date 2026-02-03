Podemos cree que prohibir las redes a menores de 16 años es "extraordinariamente delicado" y espera conocer detalles

Archivo - El secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos y secretario de Organización de la formación morada, Pablo Fernández, se ha mostrado a la espera de conocer la propuesta concreta del Gobierno central para prohibir las redes sociales a menores de 16 años, como ha anunciado este martes el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, si bien ha advertido de que se trata de un tema "extraordinariamente delicado".

En este sentido, ha insistido en la necesidad de esperar a conocer los detalles de la medida anunciada por el presidente del Gobierno y que, según ha apuntado el político de la formación morada, parece más un "globo sonda" ante la "incapacidad" del PSOE para resolver los problemas materiales y los problemas concretos de la ciudadanía, como el acceso a la vivienda o las infraestructuras ferroviarias.

"Está intentando generar otros marcos de conversación", ha considerado Pablo Fernández que ha aclarado que Podemos dará su opinión concreta sobre esta medida cuando la conozca al detalle.