Podemos critica a Sánchez que "unas disculpas no tapan la realidad" de Cerdán y Ábalos: El daño es "indecible"

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado el mensaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al asegurar que unas "disculpas no tapan la realidad" de que los exdirigente socialistas Santos Cerdán y José Luis Ábalos utilizaron supuestamente sus puestos en el PSOE para "construir una trama de corrupción, en alusión al caso Koldo, que "podría implicar a gobiernos y otros responsables políticos".

"El daño a la democracia y a la mayoría es indecible", ha exclamado Belarra en un mensaje en la red social X, justo al concluir la intervención de Sánchez en la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz, tras la dimisión del exsecretario de Organización una vez que la Unidad Central Operativa (UCO) vincula presuntamente a Santos Cerdán con la trama Koldo.

El también secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido "perdón" a la ciudadanía tras el informe de la UCO, a la vez que ha dicho que estaba "convencido" hasta hoy de la "integridad" de Santos Cerdán.

También ha descartado un adelanto electoral y una crisis de gobierno a la vez que ha dicho que mantiene su intención de ser candidato, "si así lo quieren los ciudadanos" en los comicios de 2027.

Previamente, La líder de Podemos ha proclamado que la dimisión del ya exsecretario de Organización del PSOE no cierra la crisis en las filas socialistas, al subrayar que la trama Koldo ya se ha convertido en el "caso PSOE" que supone un "daño irreparable" al electorado progresista.

LA DIMISIÓN DE CERDÁN NO CIERRA EL PROBLEMA

"Esto no va de una dimisión, va de que la corrupción es una forma fundamental de Gobierno del bipartidismo. Esto no es el caso Cerdán o Ábalos, es el caso PSOE, y hace un daño irreparable a nuestra democracia y a la gente que confió el 23 de julio de 2023", espetó en las redes sociales

También se pronunció la exministra de Igualdad y eurodiputada del partido morado, Irene Montero, quien ha afirmado que la renuncia de Santos Cerdán "intenta acabar con el escándalo mediático pero no resuelve el problema".

"La corrupción no es individual, ha sido posible gracias a la estructura del partido a través de su Secretaría de Organización No es el caso Ábalos o Cerdán, es el caso PSOE", ha apostillado.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha cargado contra el PSOE al enfatizar que la dimisión de Cerdán no resuelve el problema porque "no son manzanas podridas, es el cesto entero". "No es el caso Ábalos o el caso Cerdán, es el caso PSOE. El silencio de Pedro Sánchez es estruendoso", ha criticado.