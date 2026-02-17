Podemos denuncia que PSOE y PP permiten que se incumpla la Constitución y arremete contra la "monarquía corrupta"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha denunciado este martes que los principales artículos sociales de la Constitución no se cumplen por culpa principalmente de PP y PSOE y, por tanto, no hay nada que celebrar en su conmemoración como la más longeva de España.

También ha aprovechado para cargar contra la monarquía, a la que tilda de "corrupta" justo el día en que el Rey Felipe VI presidente en el Congreso un acto para celebrar la vigencia de la Carta Magna.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, ha expresado que asistirá a este evento de forma crítica y portará una camiseta con el lema 'Y cumplirla, ¿pa' cuando?', con el que quiere expresar su protesta por la falta de aplicación de derechos fundamentales, como el acceso a la vivienda.

Belarra se ha preguntado para qué sirven celebraciones como la de este martes cuando la Constitución ha sufrido no solo "durísimos recortes" en la última década, como la reforma del artículo 135 sobre la estabilidad presupuestaria, y el escaso cumplimiento de los preceptos más sociales.

"La libertad de todos los españoles ante la ley, con una monarquía corrupta como la que tenemos, no se cumple. El artículo 16 sobre libertad religiosa, cuando la Iglesia Católica sigue en este momento al cargo de la mayor parte de la educación privada o concertada en este país, no se cumple", ha exclamado Belarra para insistir en que tampoco se aplica el artículo 41 que alude a prestaciones sociales suficientes o el 43, sobre salud, con las privatizaciones en el sistema público.

NO HAY MAYORÍA PARA UNA REFORMA

Cuestionada respecto a qué reformas aplicaría su partido de la Carta Magna, la líder de Podemos ha sentenciado que no hay mayorías parlamentarias para poder cambiarla y ha desgranado que por supuesto su partido ve necesario una "reforma importante" en materia de feminismo, transición ecológica y regeneración democrática.

Sin embargo, ha aseverado que mucha gente se pregunta "para qué" está esta Constitución "si no la cumple nadie, si no la cumple el PP, si no la cumple el PSOE, si no la cumplen las comunidades y no la cumple el Gobierno".