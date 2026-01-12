Podemos estalla contra las ayudas a caseros anunciadas por Sánchez: "Esto es para que ardan las calles"

Archivo - La portavoz del grupo parlamentario de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha estallado contra las ayudas fiscales que ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a aquellos propietarios de vivienda que no suban el precio del alquiler cuando renueven los contratos a los inquilinos.

"Esto es para que ardan las calles en movilización social", ha arremetido Belarra en la red social X tras conocerse la medida del Gobierno que se plasmará en un decreto ley junto a otras medidas para regular los alquileres por habitaciones.

En concreto, Sánchez ha anunciado que se concederá a los caseros una bonificación fiscal completa en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que compensará lo que ganarían si incrementaran el precio del alquiler al renovar el contrato a los inquilinos.

Como ha ocurrido en anteriores ocasiones cuando el Gobierno ha propuesto bonificaciones a los propietarios, Belarra ha censurado la medida a través de la red social: "La solución del gobierno a la brutal crisis de vivienda es más regalos fiscales a los caseros. En serio, basta ya".

MONTERO DICE QUE LO DEL GOBIERNO "NO TIENE PERDÓN"

La eurodiputada del partido morado, Irene Montero, también se ha pronunciado en contra de la propuesta y ha llegado a decir que "lo del Gobierno con la vivienda no tiene perdón". "¿Bajar el precio del alquiler? No, su preocupación es que los rentistas no pierdan dinero", ha reprochado a través de la red social.

A renglón seguido, y en línea con Belarra, Montero ha dicho que con los "regalos fiscales" que propone el Ejecutivo, ya sea pagando el alquiler o con sus impuestos, paga la gente y "se enriquecen los mismos", y ha rematado: "Que ardan las calles".