Podemos exige a Sánchez salir ya de la OTAN porque "es una enorme humillación" esperar a que Trump "eche" a España

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a su llegada a una jornada en el Congreso - ALBERTO ORTEGA - EUROPA PRESS

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado de nuevo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la salida inmediata de España de la OTAN, al exclamar que sería una "humillación" esperar a que fuera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expulsara al país de la Alianza Atlántica.

En declaraciones a los medios en el Congreso antes de participar en una jornada para criticar la política de rearme, ha afirmado que lo que "más le preocupa" es la reacción del presidente del Gobierno, quien ha restado valor a las filtraciones que apuntan a que el Pentágono explora la suspensión de España como miembro de la OTAN entre las opciones para castigar a los aliados que no apoyen operaciones lideradas por Estados Unidos.

La también diputada 'morada' ha enfatizado que España es una "democracia" que tiene derecho a "abrir el debate a nivel público y social" sobre si quiere pertenecer o no a la OTAN, aunque ella tiene claro que estar en la Alianza Atlántica es un "enorme riesgo" para el país, al convertirle en "objetivo militar" pero también "cómplices de todas las atrocidades que están cometiendo Trump" y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

"Yo creo que es una enorme humillación esperar a que sea Donald Trump quien te eche de la OTAN. Yo creo que nuestro país debe salir inmediatamente de la OTAN, que tiene que ser una decisión soberana, una decisión de dignidad de nuestro país y coherente con ese 'No a la guerra' que ha enunciado el presidente, pero que no se ha traducido en acciones concretas", ha zanjado.

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