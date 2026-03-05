Podemos se opone al envío de la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre: Supone "participar en una guerra ilegal"

La secretaria general de Podemos, Iones Belarra, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 4 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha rechazado el envío de la fragata Cristóbal Colón' para apoyar la defensa europea ante los ataques de Irán, al sostener que eso implica participar en una guerra "ilegal" iniciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"La participación española a través del envío de tropas, a través del envío de fragatas como esta, que es una de nuestras fragatas con una tecnología más avanzada, es participar de una guerra ilegal que no ha decidido nadie, que la ha decidido única y exclusivamente Donald Trump y (Benjamin) Netanyahu", ha enfatizado en declaraciones a las puertas del Congreso para presentar una iniciativa parlamentaria de la formación morada sobre memoria 'trans'.

Por otra parte, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sea "consecuente" con la bandera del 'No a la guerra' y plasme ese lema en hecho concretos como el cierre de las bases nortearmericanas en Rota y Morón, para "cerrarle la boca" a Trump.

"NO NOS PODEMOS DEJAR HUMILLAR POR LA CASA BLANCA"

"No nos podemos dejar humillar por la Casa Blanca. Hay que cerrarle la boca con hechos concretos y tomando medidas concretas que le demuestren al conjunto de la ciudadanía y también al mundo, que le manden un mensaje claro al mundo, de que efectivamente España está con el 'No a la guerra', y eso pasa por cerrar las bases norteamericanas", ha ahondado.

Es más, la líder de Podemos ha afirmado que España no puede estar "con la duda permanente" de si se están usando o no estas bases norteamericanas y demostrar la defensa del 'No a la guerra' y de la soberanía española.

Cuestionada sobre si es necesario sacar un nuevo escudo social por los posibles efectos de este conflicto, Belarra ha indicado que la situación "amerita" a desplegar un "nuevo plan anti-Trump" que incluya la intervención de los precios de la energía, alimentación o el alquiler, como planteó la eurodiputada 'morada' Irene Montero.

"EL PSOE MENTIROSO DE SIEMPRE"

Por su parte, el candidato de Podemos a las próximas elecciones andaluzas, Juan Antonio Delgado, se ha referido también al envío de la fragata mediante un mensaje en 'X' en los siguientes términos: "España no participa en la guerra, pero manda buques de guerra... El PSOE mentiroso de siempre".

"Pues sí que ha durado el 'No a la guerra' como posición del Gobierno", ha ironizado el exvicepresidente y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias.