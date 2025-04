Podemos pide dimisión de Marlaska y que Sánchez se someta a una cuestión de confianza tras la compra de armas a Israel

Pablo Fernández acusa al Gobierno de ser "colaborador del genocidio" y le tacha de "vomitivo y vergonzoso"

VALLADOLID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador autonómico de Podemos en Castilla y León y portavoz nacional, Pablo Fernández, ha exigido este miércoles la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza tras conocerse que el Ejecutivo ha continuado comprando armas a Israel pese a haber asegurado que suspendería estas operaciones.

Así lo ha señalado desde Villalar de los Comuneros (Valladolid), donde se celebran los actos del Día de Castilla y León. A preguntas de los medios, Fernández ha calificado de "vomitivo y vergonzoso" que el Gobierno haya aprobado "el mayor incremento en gasto armamentístico de la historia reciente" mientras persiste la ofensiva israelí sobre Gaza.

"Estamos sufriendo un gobierno de la guerra que se pliega ante los designios de Donald Trump y que decide destinar 10.000 millones de euros a tanques y armamento en lugar de invertir en sanidad, educación, vivienda o servicios públicos", ha denunciado Fernández.

El dirigente de Podemos ha asegurado que el Ejecutivo "miente" al mantener relaciones comerciales con "un Estado sionista y genocida como Israel" y ha afirmado que se trata de "una traición a los valores democráticos y de paz", mientras apostillaba que "el gobierno de Pedro Sánchez es colaborador del genocidio de Israel sobre Palestina".

En ese contexto, Fernández ha reclamado la dimisión inmediata de Marlaska y ha instado a Sánchez a "valorar seriamente si está legitimado para continuar al frente del Gobierno", ya que, ha asegurado, "el apoyo de Podemos no lo tiene".

Asimismo, ha advertido de una "gran coalición de guerra" entre PSOE y PP, tras conocerse que ambos partidos mantienen conversaciones para elevar el gasto militar hasta el dos por ciento del PIB. "Sánchez está llevando a cabo medidas que podrían haber firmado Feijóo o incluso Abascal", ha criticado.

Por último, ha llamado a la ciudadanía a la "insumisión" y a una "movilización social sin precedentes" y ha recordado como hace veinte años "se salió a la calle a decir 'no a la guerra de Irak' y hoy se debe salir para decir no al gobierno del rearme, no al gobierno colaboracionista con Israel", ha concluido Fernández.