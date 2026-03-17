Podemos tacha de "insuficientes" las palabras del Rey sobre la conquista de América: "La monarquía está muy nerviosa"

La diputada de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 10 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La secretaria general de Podemos y diputada del Grupo Mixto en el Congreso, Ione Belarra, ha calificado este martes de "claramente insuficientes" las palabras del Rey Felipe VI reconociendo "abusos" en la conquista española de América hace cinco siglos y ha señalado que la monarquía está "muy nerviosa" por la situación que, a su juicio, se vive en España.

Tras achacar al rey un tono "claramente bipartidista" en sus últimas intervenciones, Belarra ha subrayado que esas palabras sobre la colonización "no están a la altura de lo que España debería hacer en términos de recuperación de la memoria democrática, de la memoria colonial". "Desde mi punto de vista estas declaraciones en este contexto, después de las reivindicaciones que lleva haciendo México desde hace muchísimo tiempo, son claramente insuficientes", ha declarado.

Por ello, ha instado a reconocer "las vulneraciones de derechos, la gravísima violencia ejercida" y también "consecuencias económicas que eso ha tenido para los países colonizados, para las poblaciones colonizadas y para las potencias".

Asimismo, ha mencionado los "privilegios" para los españoles, las "vulneraciones gravísimas de derechos humanos que continúan en el día de hoy en términos económicos", y lo que llama "racismo simbólico y material". En su opinión, España debería hacer "una reflexión como país", y eso queda "lejos de una mera mención en un discurso".

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