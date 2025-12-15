Podemos ve al Gobierno "muerto", critica que Sánchez no es creíble y reta a Sumar a salir del Ejecutivo

Archivo - El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa, en la sede de Podemos, a 29 de julio de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado que el Gobierno es un "cadáver" por los casos de corrupción y acoso en las filas del PSOE, ha lanzado que el presidente, Pedro Sánchez, "no es creíble" en nada de lo que diga ante esta crisis y ha desdeñado que la remodelación del Ejecutivo que demanda Sumar no soluciona el problema, al que insta a dejar el Consejo de Ministros si piensa que la situación es "insostenible".

En rueda de prensa este lunes en la sede del partido, ha vaticinado que es "incontrovertible que el machismo, la corrupción y la vivienda se van a llevar por delante al Gobierno" y ha recriminado que la inacción del PSOE ante estos escándalos abre una "grieta" al electorado progresista que es "irreparable".

Fernández ha criticado que Sánchez ha "mutado en una suerte de dirigente del PP", que cuando surgen casos de machismo y corrupción "empieza a decir todo el rato ese señor que pasaba por ahí o ese señor del que usted me está hablando".

Es más, ha denunciado que el presidente, y por ende el PSOE, no han "hecho absolutamente nada" para poner freno a los "incontables los casos de corrupción que también están saliendo a la luz", ni tampoco ha asumido "ningún tipo de asunción de responsabilidades, lo cual también me parece extremadamente grave".

SI SE PIDE CRISIS DE GOBIERNO, ES QUE SE SOSPECHA DE MINISTROS

Cuestionado por la reformulación profunda del Gobierno que ha pedido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el también secretario de Organización de Podemos ha lanzado que la situación es "tan grave, tan lamentable" y "tan podrida" que una crisis en el Ejecutivo "no va a cambiar absolutamente nada", dado que el Gobierno es "un zombi" que está en los "estertores" porque en el fondo ya está "muerto".

De hecho, ha confrontado que cuando una formación, en este caso el socio minoritario, dice que tiene que haber una crisis de Gobierno supone que "algún ministro o ministra del Gobierno está directamente implicada" o ha tenido "incidencia directa en casos de corrupción o machismo".

No obstante, el dirigente 'morado' ha emplazado al espacio liderado por Díaz que si piensa que la situación es "insostenible", lo que toca es dejar el Ejecutivo al enfatizar que, en el caso de Podemos, desde luego no podría compartir gabinete ante un PSOE donde la corrupción y el machismo parecen "estructurales".

Por tanto, ha enfatizado que es Sánchez el que debe actuar, ha recalcado que le compete a él la perrogativa de convocar elecciones (aunque la formación morada no cree que adelante comicios) y que en su caso "no pueden sentirse más alejados y distanciados de un Ejecutivo del que tampoco se consideran "socios parlamentarios".

Asimismo, ha remarcado que ya "no esperan nada en clave progresista y está caracterizado por "corrupción, machismo e incapacidad de solventar los problemas de la gente", como pueden ser medidas en materia de vivienda o en bajar el precio de la cesta de la compra.

NO QUEDA NADA DEL SÁNCHEZ QUE GANÓ LAS PRIMARIAS

Incluso ha subrayado que Sánchez venció las primarias para liderar al PSOE frente a Susana Díaz "prometiendo un cambio" que ahora se demuestra que "nunca ha existido", al acusar al PSOE de "no haber aprendido nada del 15M ni del 8M".

"España es un país que ya no tolera a machistas, ni a puteros, ni a corruptos, pero el PSOE sigue anclado en tiempos previos a estos hitos", ha ahondado para sostener, a continuación, que la gestión de las denuncias de acoso a "gerifaltes", como el exasesor de Moncloa Francisco Salazar, el partido "ha estado ocultando y ha estado tapando gravísimos casos de machismo".

También ha criticado que el presidente anunció en julio una "panoplia" de medidas de regeneración democrática que, pasado meses, han quedado "guardadas en un cajón con llave", al igual que el feminismo, recriminando que el PSOE lo usa como un "pin de quita y pon" y lo abandera cuando piensa que puede obtener réditos electorales.

"Ahora se entiende que Pedro Sánchez dijese que el feminismo molestaba a sus amigos de 40 y de 50 años", ha afeado el dirigente 'morado' para rememorar unas declaraciones del presidente en la pasada campaña electoral.