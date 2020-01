El Poder Judicial de Perú impide la salida del país a la ex primera dama Nadine Heredia, acusada de pagar sobornos

Publicado 14/01/2020 21:12:41 CET

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juez Jorge Chávez Tamariz del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción ha dictado este martes una orden de impedimento de salida del país por una duración de 12 meses contra la ex primera dama Nadine Heredia, investigada por el escándalo de pago de sobornos a cambio de contratos públicos que protagoniza la constructora brasileña Odebrecht en toda la región.

Según la fiscal Geovanna Mori, integrante del equipo especial 'Lava Jato', la esposa del expresidente Ollanta Humala favoreció a la constructora brasileña Odebrecht en la licitación del Gasoducto Sur Peruano, obra valorizada en más de 7,000 millones de dólares (6.300 millones de euros).

Tamariz ha considerado que el acuerdo entre Odebrecht y Graña y Montero para que esta última pase a ser socia oculta de la firma brasileña en el Gasoducto Sur Peruano ante una petición de Heredia contra la empresa peruana, "evidencia el poder de la investigada en mención sobre el referido proyecto".

El magistrado también ha dicho, durante la lectura de su fallo, que no comparte el razonamiento de la defensa de Heredia cuando menciona que la participación esta en las reuniones con los representantes de Odebrecht fue "protocolar".

Esto debido a que los testimonios, tanto de Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en Perú, y otros, "informan de una injerencia" en el proyecto gasífero.

"El letrado no ha blindado explicación suficiente de la activa participación de su cliente cuando, por ejemplo, consultaba aspectos técnicos del proyecto Gasoducto del Sur Peruano salvo que exista una justificación normativa de que una primera dama tenga esa facultad, del cual no se ha escuchado", ha sentenciado.

El juez, además, sostiene que existe una reiteración delictiva en el comportamiento de Heredia, que se enfrenta a otras dos investigaciones: una por la licitación del hospital Lorena, en el Cusco, y la otra por la financiación de las campañas presidenciales de Ollanta Humala en 2006 y 2011.

Tamariz ha afirmado que como la ex primera dama, en su última declaración, dijo que no desarrolla una actividad laboral y que solo está al cuidado de sus hijos menores y que no tiene ingresos económicos, "es débil" el argumento de su defensa.

Así, ha precisado que su despacho no niega que la ex primera dama tenga familia y arraigo domiciliario, pero se debe evaluar que está vinculada a una organización criminal, que los delitos que se le imputan tienen una pena alta, que no registra actividad laboral y que ha incurrido en una reiteración delictiva. Estos hechos, ha agregado, constituyen presupuestos necesarios para un riesgo concreto de fuga.

Heredia y Humala fueron sometidos a prisión preventiva en 2017 en el marco del caso Odebrecht. Ambos consiguieron salir en libertad en abril de 2018 gracias a una acción de hábeas corpus admitida por el Tribunal Constitucional.