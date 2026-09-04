La Policía de Alemania estudia un posible sabotaje tras hallar otro artefacto sospechoso en una subestación eléctrica

Archivo - Un vehículo de la Policía de Alemania durante una redada. - David Breidert/dpa - Archivo

Alemania teme un aumento de este tipo de incidentes de cara a las próximas elecciones regionales

COLONIA (ALEMANIA), 4 (DPA/EP)

La Policía de Alemania sospecha de un posible nuevo caso de sabotaje tras hallar otro artefacto sospechoso en una subestación eléctrica en la localidad de Dormagen, situada entre Colonia y Dusseldorf, horas después de un caso similar en Brandenburgo y ante especulaciones de las autoridades sobre planes "anticonstitucionales".

Un portavoz de la Policía ha indicado en declaraciones concedidas a la agencia alemana de noticias DPA que los investigadores recibieron una carta reclamando la responsabilidad por el artefacto en Dormagen, una misiva que menciona además otras casos sospechosos en Brandenburgo y en Renania del Norte-Westfalia.

Así, ha resaltado que el análisis del objeto hallado aún no ha terminado, si bien ha apuntado que podría ser "un artefacto de lanzamiento", sin más detalles. El diario 'Bild' ha apuntado al hallazgo de lanzacohetes en el lugar, sin que por ahora haya confirmación oficial.

Durante la jornada del martes fueron hallados cerca de la central eléctrica de Janschwalde proyectiles de fabricación casera similares a fuegos artificiales fueron usados para dirigir material conductor hacia las líneas eléctricas de alta tensión, sin que se registraran cortes de suministro.

Los investigadores han señalado que creen que los incidentes en Bergheim y Janschwalde fueron actos de sabotaje motivados por objetivos anticonstitucionales, sin más detalles y sin que por ahora esté claro quién estaría detrás de estos incidentes.

En este sentido, un portavoz del Ministerio del Interior alemán ha apuntado a la posibilidad de un aumento de estos incidentes de cara a las próximas elecciones regionales de este domingo en Sajonia-Anhalt, así como las previstas el 20 de septiembre en Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

El portavoz ha resaltado que existe una "expectativa de que esto pueda aumentar", al tiempo que ha manifestado que las agencias de seguridad mantienen un intercambio regular para proteger la infraestructura crítica, incluso con el sector privado, tal y como ha recogido la agencia DPA.

De esta forma, ha hecho hincapié en que ya existen medidas integrales para su protección, si bien ha reconocido que aún hay necesidades en lo que respecta a la detección y defensa contra drones, entre otros asuntos.

Estos casos tienen lugar en plena oleada de sabotajes en Alemania, tras denunciar un posible "acto delictivo" tras una avería registrada en una subestación eléctrica cerca de la ciudad de Colonia, en el oeste del país, y de señalar a Rusia por un ataque híbrido fallido en el aeropuerto de Leipzig, acusaciones rechazadas por Moscú.