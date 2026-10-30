La Policía de Polonia rodea el Constitucional en el estallido de una crisis sobre la cúpula de la corte

October 22, 2026, Warsaw, Mazovia, Poland: A police van seen in the rain at the demonstration..Varsovians gather at the Parliament of the Republic of Poland to protest against one of the most restrictive abortion laws in Europe. The demonstration comes 6 - Neil Milton / Zuma Press / Europa Press

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La Policía ha rodeado este viernes por la noche la sede de Tribunal Constitucional de Polonia en la capital del país, Varsovia, en lo que parece tratarse ahora mismo de una crisis abierta sobre la composición de la corte.

Después de que la agencia oficial de noticias polaca PAP avisara de que el presidente del tribunal, Bogdan Swieczkowski, y su adjunto, Bartlomiej Sochanski, habían sido suspendidos durante un mes, sin dar más detalles, el propio tribunal en redes sociales ha respondido que ambos siguen en sus cargos.

La agencia PAP informó de que el nombre de ambos magistrados había desaparecido de la página web del tribunal mientras que la corte asegura que el sitio ha sido objeto de una "toma ilegal" y que cualquier persona que actúe en contra de la corte está cometiendo el delito de golpe de Estado".

La Policía de Varsovia, también en redes sociales, se ha limitado a describir su operación como una medida de seguridad frente a "comportamientos agresivos" dado que un grupo de personas estaba "intentando romper la valla" que protege el recinto.

El presidente del país, Karol Nawrocki, rival declarado del primer ministro Donald Tusk, ha suspendido su viaje a Senegal y ha anunciado que da media vuelta. "En un momento así, el presidente debe estar en Polonia", ha manifestado.

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