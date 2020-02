La Policía de Zambia denuncia el linchamiento de inocentes tras los recientes ataques con sustancias químicas

Publicado 17/02/2020 18:57:49 CET

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Zambia ha denunciado este lunes el linchamiento de personas inocentes tras los recientes ataques con sustancias químicas contra viviendas y escuelas en el país, que han dejado al menos 18 muertos.

La portavoz de la Policía, Esther Katongo, ha confirmado el arresto de 50 personas por "ociosidad y conducta desordenada" y ha denunciado el surgimiento de 'vigilantes' que han linchado a inocentes, según el diario zambiano 'Lusaka Times'.

Las palabras de Katongo han llegado después de que el diario estatal 'Times of Zambia' cifrara en 18 los muertos por los ataques químicos de los últimos dos meses en varias ciudades, incluida la capital, Lusaka.

El presidente de Zambia, Edgar Lungu, ordenó la semana pasada que el Ejército se una a la Policía en la búsqueda de los responsables de los ataques y advirtió a los responsables de los sucesos de que "tienen los días contados".

"A los que me desafían como presidente: seréis los únicos responsables cuando actúe y nadie os defenderá. No podéis dañar a la sociedad y esperar que no pase nada", dijo, antes de ofrecer 250.000 kwachas (unos 15.670 euros) de recompensa por informaciones sobre los atacantes.

Por otra parte, pidió a la población que no se tome la justicia por su mano y que permita a las autoridades actuar para hacer frente a los responsables, según el portal de noticias Zambia Reports.

Las palabras de Lungu llegaron después del linchamiento de tres personas en Lusaka por turbas que acusaban a estas personas de estar detrás de los ataques con sustancias químicas.

Katongo hizo la semana pasada un llamamiento a la población a la calma y recalcó que es necesario que "dejen a la Policía hacer su trabajo", antes de agregar que los disturbios y ataques contra agentes dañan las investigaciones.

"Lamentamos la pérdida de vidas y advertimos a la población de que desista de tomarse la ley por su mano, ya que podría haber graves repercusiones", remachó la portavoz policial.