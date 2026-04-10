El Polisario dice que la autonomía para el Sáhara no puede ser "la única opción" y no ve "buena fe" por parte de Rabat

Conmemoración del 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en el campo de refugiados de Auserd, en Tinduf (Argelia) - EUROPA PRESS - LEYRE GUIJO

Su jefe negociador justifica la mediación de EEUU pese a la postura de Trump a que es de los pocos que puede presionar a Rabat para que pacte

CAMPO DE AUSERD (TINDUF, ARGELIA), 10 (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Leyre Guijo)

La autonomía que propone Marruecos para el Sáhara Occidental no puede ser la "única opción" sobre la que se pronuncien los saharauis como tampoco lo puede ser solo la independencia, según el Polisario, que está inmerso en un nuevo proceso negociador con Marruecos bajo los auspicios de Estados Unidos y la ONU en el que no considera que Rabat esté actuando de "buena fe" y del que debe salir una solución mutuamente aceptable que respete la legalidad internacional.

El Polisario, ha dicho su ministro de Exteriores y jefe negociador con Marruecos, Mohamed Yeslem Beissat, en un encuentro con periodistas españoles con motivo de los actos por el 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en los campos de refugiados de Tinduf (Argelia) está dispuesto a negociar "cualquier propuesta que permita llegar a una solución mutuamente aceptable" pero siempre en el marco del respecto al Derecho Internacional, la dignidad del pueblo saharaui y su "derecho inalienable a la autodeterminacion".

En este sentido, ha querido dejar claro que no tienen "nada en contra" de que se presente el plan de autonomía marroquí junto a otras opciones y están dispuestos a discutirlo, pero, ha recalcado, "nunca aceptaremos la autonomía como una solución dictada, única y obligatoria, porque representa una confiscación al derecho inalienable del pueblo saharaui de elegir libremente su futuro".

Desde el Polisario, ha indicado Beissat, siempre han preconizado la independencia de la que fuera la provincia 53 de España, "pero no podemos hacer que la independencia sea la única opción y obligar a los saharauis a elegir entre la independencia y la independencia".

Así pues, ha esgrimido que los saharauis deben poder elegir entre varias opciones, que no necesariamente tienen que ser solo la autonomía y la independencia. "En la teoría y en la práctica de resolución de conflictos hemos visto incontables fórmulas y soluciones", ha apuntado, insistiendo en que la única línea roja que plantean es que se respete la legalidad internacional.

NEGOCIACIONES CON MARRUECOS

Por lo que se refiere al proceso negociador que se ha iniciado como resultado de la resolución 2797 aprobada el pasado mes de octubre por el Consejo de Seguridad de la ONU y que llama a las partes a negociar sobre la base del plan de autonomía marroquí, Beissat no ha querido dar muchas pistas de en qué punto se encuentran las conversaciones.

Hasta el momento se han celebrado este año tres rondas, dos en Washington y una en Madrid, en las que han participado Marruecos, el Polisario, Argelia y Mauritania con la mediación de la ONU y Estados Unidos. Al término de la última de ellas, celebrada en la capital estadounidense a finales de febrero, se acordó continuar con "reuniones bilaterales, visitas a la región e intercambio de documentos" en contacto permanente con los mediadores y cuando se agote esta vía se verá si se avanaza a una cuarta ronda, ha explicado, sin concretar plazos.

Según Beissat, sí han aceptado que Estados Unidos ejerza como mediador, pese a que ya durante el primer mandato de Donald Trump el presidente estadounidense reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara y avala por tanto las tesis de Rabat, ha sido porque consideran que "es de las pocas potencias que pueden obligar a Marruecos a negociar". Además, les han asegurado que al margen de su postura a nivel nacional, como mediadores respetan las resoluciones de la ONU.

LA SOLUCIÓN SOLO SERÁ NEGOCIADA

"Nosotros confiamos plenamente en que la solución de nuestro conflicto y guerra con Marruecos solo terminará a través de negociaciones, no hay otra solución que no sea basada en el diálogo y la legalidad", ha recalcado Beissat, denunciando que por ahora Marruecos no está actuando con "buena fe" y sin condiciones previas, como reclama la resolución de la ONU.

Según el jefe negociador del Polisario, Marruecos a puerta cerrada tiene "muy buena literatura" pero fuera de la negociación se dedica a la "escalada, la tortura y la infamia", en referencia a que el conflicto, que se reactivó en noviembre de 2020, sigue cobrándose víctimas y a la campaña diplomática contra la RASD tanto en América Latina como en África, entre otros. "Esta duplicidad es un gran obstáculo" para la negociación, ha reconocido.

Por último, y volviendo a la propuesta marroquí, Beissat ha incidido en que "la autonomía solo puede florecer en un régimen totalmente democrático" pero Marruecos no lo es y por tanto no puede brindar una "autonomía fiable" a los saharauis. Si incluso en las democracias europeas ha habido problemas con las autonomías, ha añadido, es fácil imaginarse los problemas para estas "en régimenes totalitarios y menos democráticos".