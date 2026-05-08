El político venezolano, Antonio Ledezma, recibe en Zaragoza la Estrella de Europa "como un grito que rompe el silencio"

El político venezolano, Antonio Ledezma, recibe la Estrella de Europa de manos de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El político y abogado venezolano Antonio Ledesma, que fue detenido y encarcelado cuando era alcalde de Caracas por el régimen de Nicolás Maduro, ha recibido de manos de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, la Estrella de Europa, un reconocimiento que ha agradecido y del que ha destacado que "no es como un adorno en la solapa, sino grito que rompe el silencio".

Ese grito, ha precisado, ya no es de soledad, sino de una "resistencia gallarda" para indicar que recibe este galardón en nombre de las familias "desgarradas por la diáspora".

En el acto de entrega de esta distinción con motivo del Día de Europa, que se conmemora el 9 de mayo, el político venezolano ha subrayado que "ninguna dictadura es más fuerte que una estrella que se niega a pagarse".

"Esta estrella no es mía --ha dicho visiblemente emocionado--, será un ramo de flores sobre cada tumba de nuestros mártires, un bálsamo en las heridas abiertas de los flagelados, una brújula para dar con el rastro de las víctimas de desaparición forzada y, sobre todo, un abrazo fraternal para las familias que en medio de la noche más cerrada persisten en la terca bravura de seguir luchando".

En una intervención de casi media hora, Ledezma ha relato los crímenes del régimen chavista y dejado claro que los venezolanos "no aspiran a la venganza, sino a que haya justicia".

En este contexto ha implorado: "Zaragoza, España, Europa, no olviden a Venezuela" al argumentar que cuando la libertad se apaga en una orilla, el mundo entero se oscurece un poco".

También ha querido compartir este reconocimiento con "orgullo militante" con la líder de la oposición chavista, María Corina Machado, a la que llamado "mi hermana del alma" y con el presidente electo, Edmundo González Urrutia, porque "junto a los jóvenes que construyen futuro sobre los escombros son los verdaderos artífices de esta esperanza".

Ha trasladado la petición a los españoles de que aprendan de la experiencia de Venezuela porque "la democracia no es un Estado natural, es una conquista frágil que hay que cuidar, renovar y defenderla día tras día".

BLANQUEO

Ledezma ha aportado algunos datos de Venezuela como el salario mensual de un trabajador de 30 centavos de dólar, los 9 millones de exiliados y los más "700.000 millones de dólares expoliados".

"Han pirateado nuestro oro, sacándolo en maletas furtivas, cometiendo el robo más cínico de nuestra historia bajo el pretexto de una ideología que solo ha producido miseria. Pero el saqueo material no es lo peor. Lo execrable es el costo en carne y hueso", ha diferenciado.

Se ha referido a las más de 18.000 ejecuciones extrajudiciales, 20.000 detenciones arbitrarias y los más de 500 prisioneros políticos, civiles y militares, cuyos cuerpos son "mancillados en centros de tortura que funcionan como moliendas de la dignidad humana".

"Me estremece de ver cómo, en los pasillos de un progresismo malentendido, hay quienes buscan blanquear estas perversiones, quienes pretenden levantar sanciones y estrechar manos manchadas de sangre, como si un barril de petróleo o una supuesta afinidad política con infundadas ideologías valieran más que la vida de un niño venezolano, que solo asiste dos días a clase en una escuela en ruina". Por eso, esta medalla de Europa tiene un destino "sagrado", ha avanzado.

NARRATIVA DE ODIO

Ledezma ha trasladado su gratitud a la alcaldesa de Zaragoza, por su "noble gesto" y la asegurado que la llevará "tatuada en la memoria del corazón, lugar donde los recuerdos perduran para siempre". Le ha dicho que a Chueca que lidera una ciudad que es cuna de la hispanidad y por ello es "oportuno e imperativo denunciar esa narrativa de odio, esa leyenda negra que pretende sembrar rencores donde hubo encuentro".

Ha apelado al descubrimiento de América que no solo supuso cruzar océanos, sino tener como legado el idioma español que hablan más de 600 millones de personas al tiempo que los amerindios aprendía latín y permitió que esas sociedades sin escritura pudieran escribir en su lengua natural y que pervivan en la actualidad. Ha comentado le hecho de que la primera imprenta que salió de Europa fue a México, donde comenzó la producción de libros que exigió formar técnicos locales, muchos de ellos indígenas.

"No fue sólo una transferencia tecnológica de ese tiempo, sino una manera de expandir una cultura a través de la enseñanza de la lengua mientras se incorporaban los rasgos y aportes de las culturas originarias. Así, durante tres siglos se fue construyendo algo más profundo que una estructura de dominio".

Ha lamentado que hay tres siglos que quedan relegado o despreciados por la enseñanza de la historia que "salta directamente al siglo XIX" y se detiene en episodios militares por lo que se "pierde la comprensión de un periodo decisivo sin el que es imposible entender lo que somos de España".

"Veneramos el nombre de España, porque significa el derecho, las ciencias positivas, la moral y la tradición cristiana", ha subrayado.

OBLIGACIÓN MORAL

"España tiene la obligación moral y real de apoyaros en esta lucha por la libertad", ha enfatizado la alcaldesa. "Es ponernos a tu lado y que esta ciudad está al lado de quienes defienden la libertad frente a quienes la oprimen porque es nuestra responsabilidad hacia las próximas generaciones", ha dicho Chueca en la oda que ha leído a Antonio Ledezma.

Ha comentado que hay cierta tendencia a dar por sentado que la democracia está descontada y aunque se critiquen las imperfecciones, "también necesita que se hagan preguntas porque la democracia no teme a las preguntas".

Ha relatado que hay voces que "siembran cinismo y otras equiparan la libertad con el caos o se presentan los autoritarismos como una alternativa eficiente" por lo que los ciudadanos se tienen que preguntar qué significa realmente vivir sin democracia, qué significa vivir en un país donde el que gana las elecciones no gobierna o donde el que protesta "desaparece o donde el que piensa diferente va a la cárcel" para contestar que "basta con mirar a Venezuela".

En su oda ha elogiado el valor de Ledezma y su familia, como la de tantos venezolanos "muy valientes y con mucho coraje" que decidieron que su vida, su seguridad y su bienestar personal eran un precio que estaban incluso dispuestos a pagar para defender la libertad de todo el pueblo venezolano.

Chueca ha querido dejar la reflexión de que en estos tiempos "difíciles" donde la democracia necesita defensores, Antonio Ledezma ha sido y sigue siendo uno de esos "grandes defensores" de la democracia "Eres un ejemplo para todos los demócratas, desde el exilio, y con la energía de quien sabe que la lucha no ha terminado, con la esperanza de que sabe que Venezuela volverá a ser libre".

ZARAGOZANO DE ADOPCIÓN

La alcaldesa, en nombre de toda Zaragoza, le ha dado las gracias a Ledezma por "no rendirte y por recordarnos que la libertad bien vale la pena". Le ha dicho al político venezolano que esta ciudad le abre sus puerta y le tiende los brazos "para que con toda la emoción y la convicción sientas Zaragoza como tu casa" y ha añadido: "eres un zaragozano de adopción, Antonio".

Antes de concluir, Chueca ha incidido en que Zaragoza seguirá siendo una ciudad que cree en Europa, defiende la democracia y que "jamás mira hacia otro lado cuando la libertad de alguien está en juego".

Tras la intervención de la alcaldesa se ha emitido un video grabado de Maria Corina Machado, en el que traslada su agradecimiento al Ayuntamiento por este reconocimiento a Ledezma que "se lo merece por su trayectoria, por lo que ha dado por su país y por lo que va seguir dando en ese futuro de prosperidad y libertad que sea cerca para Venezuela".