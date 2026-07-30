Polonia.-AMP.- Bruselas condena la "inaceptable" violación del espacio aéreo polaco por un proyectil ruso

El presidente del Consejo Europeo, António Costa - ALEXANDROS MICHAILIDIS

BRUSELAS 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha condenado este jueves la "inaceptable" violación del espacio aéreo de Polonia por un proyectil ruso durante la última oleada de ataques contra Ucrania y ha defendido que Bruselas seguirá ayudando a Kiev "de todas las formas posibles".

"Otra violación inaceptable del espacio aéreo de la UE causada por los últimos ataques de Rusia contra Ucrania, esta vez sobre Polonia", ha señalado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje publicado en redes sociales, en el que también ha trasladado su apoyo al Gobierno y al pueblo polacos.

Así, ha insistido en que la UE está ayudando a Ucrania a "ganar esta guerra de todas las formas posibles" y "poner fin" a la agresión rusa, al tiempo que ha defendido la construcción de "una sólida arquitectura de seguridad europea por tierra, mar y aire".

En la misma línea, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha trasladado también su solidaridad con Polonia y Ucrania tras el ataque combinado "masivo" lanzado por Moscú, que, según ha recalcado, demuestra "una vez más" que el Kremlin supone "una amenaza para la seguridad de toda Europa".

"Anoche, Rusia lanzó un ataque combinado masivo contra Ucrania. Durante el ataque, el espacio aéreo polaco también fue violado, lo que demuestra una vez más que la agresión rusa representa una amenaza para la seguridad de toda Europa", ha señalado el socialista portugués en un mensaje publicado en redes sociales.

El dirigente europeo ha trasladado además su apoyo a las autoridades de ambos países. "Mis pensamientos están con las víctimas de estos ataques. La Unión Europea se solidariza plenamente con las autoridades ucranianas y polacas, que trabajan incansablemente para proteger y defender a sus ciudadanos", ha afirmado.

"La UE está intensificando su apoyo a Ucrania para reforzar su defensa aérea, incluidas sus capacidades antimisiles y antidrones. Europa seguirá unida frente a esta agresión", ha zanjado.

Las declaraciones de ambos dirigentes se producen después de que Polonia haya denunciado este jueves que un proyectil ruso, probablemente un misil de crucero Kh-101, violó su espacio aéreo y cayó en territorio polaco durante una nueva oleada de ataques lanzada por Moscú contra el oeste de Ucrania.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha afirmado que las Fuerzas Armadas estaban preparadas para derribar el proyectil si hubiera continuado su trayectoria y ha señalado que ha mantenido contactos con la OTAN y con varios líderes europeos, que le han trasladado su solidaridad.