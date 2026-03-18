La Justicia polaca avala la extradición a Ucrania de un arqueólogo ruso a pesar de las críticas de Moscú

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Distrito de Varsovia ha dado este miércoles el visto bueno a la extradición a Ucrania del arqueólogo ruso Alexander Butiaguin a pesar de las críticas vertidas por Moscú contra su detención, que tuvo lugar a finales de 2025 a petición de Kiev y la cual considera "arbitraria" y "absurda".

El equipo legal de Butiaguin ha indicado que finalmente la corte "no ha encontrado indicios suficientes que respalden la postura de la defensa sobre su implicación" en excavaciones "ilegales" en la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, según informaciones recogidas por la agencia polaca de noticias PAP.

La Fiscalía ucraniana lo acusa de "destruir de forma ilegal, parcial y deliberada un complejo arqueológico en Kerch", Crimea, donde las pérdidas ascenderían a 200 millones de grivnas (unos 4 millones de euros).

Por su parte, el Ministerio de Exteriores ruso ha criticado la decisión judicial, la cual asegura que "carece de fundamento jurídico". Así, ha alertado de que se trata de un "proceso político" y ha afirmado que tratará de lograr su repatriación a territorio ruso. "La decisión del tribunal polaco es provisional, hay una semana para recurrirla, y solicitaremos el pronto regreso de Alexander Butiaguin a su patria", ha asegurado la portavoz de Exteriores, Maria Zajarova.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ya acusó en diciembre a Polonia de detener "arbitrariamente" a Butiagin y reclamó que Moscú "demandará el respeto y la protección del ciudadano ruso a través de los canales diplomáticos existentes" de cara a lograr su liberación.

Las excavaciones rusas en Crimea, que fue anexionada por Moscú en 2014 --sin que la comunidad internacional haya reconocido este paso--, han levantado la polémica en numerosas ocasiones. Kiev acusa a arqueólogos rusos de llevar a cabo saqueos y excavaciones no autorizadas en sitios históricos que considera ocupados por Rusia.