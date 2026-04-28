Liberado en Bielorrusia el periodista polaco Andrzej Poczobut

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, junto al periodista polaco, Andrzej Poczobut, liberado por Minsk. - PRIMER MINISTRO DE POLONIA

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El periodista polaco Andrzej Poczobut, condenado a ocho años de prisión en Bielorrusia por provocar daños a la seguridad nacional del país e incitar al odio, ha sido puesto en libertad por las autoridades de Minsk y ha cruzado a Polonia, donde ha sido recibido por el primer ministro polaco, Donald Tusk, que ha desvelado gestiones de Varsovia para lograr su salida de la cárcel.

"Andrzej Poczobut libre. Bienvenido a casa polaca, amigo", ha señalado el dirigente polaco en una publicación en redes sociales en la que se le ve junto al periodista, todavía con el pasaporte en la mano, en la zona fronteriza entre Polonia y Bielorrusia.

Tusk ha recalcado que el intercambio en la frontera con Bielorrusia es "el final de un complicado juego diplomático que ha durado dos años" y que ha estado "lleno de giros dramáticos". "Se logró gracias al excelente trabajo de nuestros servicios, diplomáticos y Fiscalía, así como a la gran ayuda de nuestros amigos estadounidenses, rumanos y moldavos. Les agradezco a todos en nombre de Andrzej Poczobut y en el mío propio", ha indicado.

Por su lado, el embajador estadounidense en Polonia, Tom Rose, ha reivindicado el papel del presidente, Donald Trump, y de la "diplomacia decidida" de Washington para la liberación de Poczobut. "Estados Unidos cumple con sus amigos y aliados. Andrzej Poczobut ahora está libre de detención en Bielorrusia y puede volver a abrazar a su familia", ha señalado.

Rose ha señalado el trabajo "codo con codo" con las autoridades polacas para conseguir su salida de prisión. "Agradecemos el increíble trabajo de los servicios especiales polacos y del Ministerio de Asuntos Exteriores para lograrlo. Eso es lo que hacen los verdaderos socios", ha expuesto.

Encarcelado una decena de veces y considerado un preso político del Gobierno de Alexander Lukashenko, tras ser perseguido desde hace décadas por su trabajo periodístico, Poczobut fue reconocido en 2025 con el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia que otorga cada año el Parlamento Europeo y que reivindicó su valentía y denunció su situación en prisión "simplemente por hacer su trabajo y alzar las voces contra las injusticias". El periodista polaco compartió el galardón con la periodista georgiana, Mzia Amaglobeli, encarcelada en su país, también encarcelada en su país.