Líderes europeos condenan la violación del espacio aéreo de Polonia en los ataques rusos contra Ucrania

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Líderes europeos han expresado este jueves su condena del episodio registrado en Polonia, donde ha visto su espacio aéreo violado por un misil que ha caído y detonado en su propio territorio, en el marco de la oleada de ataques rusos contra Ucrania.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha condenado la violación del espacio aéreo de Polonia durante la nueva oleada de ataques rusos contra el oeste de Ucrania. "Francia condena con la mayor firmeza los ataques rusos que han causado la muerte de civiles en Ucrania, así como la violación del espacio aéreo polaco", ha indicado el dirigente galo en un mensaje en redes sociales.

En todo caso, Macron ha recalcado que el apoyo a Ucrania y a los aliados "no flaqueará". "Se trata de nuestra seguridad colectiva", ha subrayado.

De su lado, el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha condenado la ola de ataques contra Ucrania y ha denunciado "la violación completamente inaceptable del espacio aéreo polaco".

"Estoy en contacto con el primer ministro de Polonia, Donald Tusk. Junto con otros aliados, Suecia respalda plenamente a Polonia y nuestro apoyo a Ucrania es inquebrantable", ha incidido.

Su homólogo de Estonia, Kristen Michal, ha incidido en que el "brutal ataque aéreo" deja muchos civiles muertos y se produjo "otra violación del espacio aéreo de Polonia".

"Mientras continúa la investigación del incidente, un hecho está claro: la guerra de agresión de Rusia sigue siendo la mayor amenaza para la seguridad de Europa", ha subrayado Michal, quien ha pedido así mantener la presión sobre Rusia, fortalecer la defensa de Ucrania y acelerar la defensa antiaérea europea. "Queridos amigos en Ucrania y Polonia, Estonia está con ustedes", ha indicado.

De lado de Rumanía, la ministra de Exteriores, Oana Toiu, ha señalado la condena "enérgica" de los ataques "inaceptables" con misiles y drones contra zonas civiles de Ucrania.

"También condenamos en los términos más enérgicos la violación irresponsable del espacio aéreo polaco durante estos ataques por parte de un misil. Esto constituye una grave y peligrosa escalada", ha indicado.

"Este comportamiento imprudente es incompatible con el estatuto de Rusia como miembro permanente del Consejo de Seguridad y con sus obligaciones internacionales", ha indicado, afeando el "desprecio" de Moscú al Derecho Internacional y a la soberanía.

Mientras, el titular de Exteriores de Lituania, Kestutis Budrys, ha incidido en que Rusia demuestra que "no tiene interés alguno ni en las negociaciones ni en la paz" y ha denunciado la nueva oleada de ataques contra Ucrania, alrededor de 50 misiles y cientos de drones.

"Estos ataques son un recordatorio más de que Rusia responde a cada esfuerzo diplomático con más terror. La paz no se puede lograr mediante concesiones al agresor. Requiere una presión sostenida sobre Rusia y un apoyo inquebrantable a Ucrania", ha señalado el político báltico, incidiendo en que aumentar la ayuda militar, financiera y política a Ucrania y endurecer las sanciones contra Rusia.

Polonia ha denunciado este jueves que un misil ruso violó su espacio aéreo y ha caído en su territorio, en el marco de un ataque "masivo" de Moscú contra Ucrania, una ofensiva que ha dejado al menos ocho muertos.

Rusia ha lanzado nuevos ataques durante la noche contra varias zonas de Ucrania, entre ellas la provincia de Dnipropetrovsk, en la que se encuentra la ciudad de Krivói Rog, localidad natal del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. En la parte oeste del país, al menos 26 personas han resultado heridas y dos viviendas han sufrido graves daños estructurales en la ofensiva del Ejército ruso contra la ciudad de Leópolis.