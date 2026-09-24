Polonia.- AMP.- Al menos un sacerdote muerto y cuatro heridos en un ataque con arma blanca en un monasterio de Polonia

Archivo - October 12, 2025, Warsaw, Mazovia, Poland: Polish police officers maintain order at a protest. A collection of photographs of the Polish police at assorted protests and rallies. - Neil Milton / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un sacerdote ha muerto y otras cuatro personas han resultado heridas este jueves en un ataque con un arma blanca perpetrado por un ciudadano ucraniano de 31 años en el monasterio benedictino de Jaroslaw, en la región polaca de Podkarpacie (sur), según ha confirmado la Catedral de Rzeszow.

El diario 'Gazeta Wyborcza' ha informado de que el ataque ha comenzado en una cafetería, donde el hombre ha herido a uno de los sacerdotes para, posteriormente, dirigirse a una iglesia, donde los fieles se reunían antes de la misa de las 10.00 de la mañana. El atacante, de 31 años, ha sido detenido por las fuerzas de seguridad.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha asegurado en una publicación en redes sociales que la investigación continúa y que el autor será castigado "con todo el rigor" de la ley polaca. "Comparto el dolor de los seres queridos de las víctimas de este brutal ataque", ha concluido.

El citado diario recoge que la portavoz de la Policía de Jaroslaw, Anna Dlugosz, ha afirmado que se está interrogando a los testigos en el lugar de los hechos y se está llevando a cabo una investigación para determinar todas las circunstancias del incidente.

El alcalde de Jaroslaw, Marcin Nazarewicz, ha declarado el luto oficial en la ciudad hasta finales de esta semana y ha señalado que el incidente "es probablemente un ataque terrorista" y ha agregado que las autoridades están trabajando para "garantizar la seguridad en todas las instituciones educativas y el resto de instalaciones" bajo su jurisdicción

La gobernadora de Podkarpacie, Teresa Kubas-Hul, ha anunciado que se desplegarán fuerzas y recursos adicionales para garantizar la seguridad de los residentes.