Polonia.-AMP.- Un muerto y una veintena de heridos en el choque de un tren con un camión en un paso a nivel en Polonia

Archivo - March 4, 2022, Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland: Red AMBULANCE lettering seen on the back of the new modern Mercedes-Benz Sprinter 4x4 ambulance service. - Karol Serewis / Zuma Press / Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y una veintena han resultado heridas este miércoles en el centro de Polonia a causa del descarrilamiento de un tren después de colisionar contra un camión en un paso a nivel en los alrededores de la localidad de Sokolniki Mokre.

"Con profundo pesar hemos recibido la noticia de la muerte de una de las personas involucradas en el accidente. A su familia y seres queridos les expresamos nuestras condolencias", ha informado la operadora PKP Intercity, que también señala su apoyo a las personas heridas y sus seres queridos, asi como a los empleados de la operadora.

Según ha informado previamente, el tren --integrado por una locomotora y seis vagones-- ha chocado con un camión en un paso a nivel en torno a las 12.00 horas, lo que ha causado su descarrilamiento y vuelco parcial.

"En el tren viajaban aproximadamente 120 personas. Según información de los servicios de emergencia, hubo 20 heridos, cuatro de ellos de gravedad", ha apuntado, antes de resaltar que ya se está organizando un transporte alternativo para los afectados.

Asimismo, ha manifestado que las labores de rescate continúan en la zona y ha agregado que "las autoridades competentes determinarán las causas y circunstancias exactas del incidente", sin que por ahora haya más detalles acerca del siniestro.

El ministro de Infraestructuras de Polonia, Dariusz Klimczak, ha señalado que el Ejecutivo prepara "de manera urgente" un endurecimiento legal de las penas por el incumplimiento de las normas en los pasos a nivel.

"Estos cambios tendrán un carácter radical. El aumento de la seguridad es aquí una prioridad absoluta", ha afirmado, en una reforma legal que afectara al sector ferroviario y a los propios maquinistas con quienes ha subrayado que mantiene "diálogo constante".