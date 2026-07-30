July 29, 2026, Warszawa, Warsaw, Poland: Warszawa 29.07.2026..Prime Minister Donald Tusk and Barbara Mroz-Gorgon, the newly appointed government plenipotentiary for the promotion of the Poland brand, during a joint press conference. --- Premier Donald Tus - Europa Press/Contacto/Kai Taller

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha denunciado este jueves que un misil ruso violó el espacio aéreo de Polonia, en el marco de un ataque "masivo" de Moscú contra el oeste de Ucrania, y ha caído en territorio polaco en la aldea de Tarnawa-Kolonia.

"Durante el ataque masivo con misiles ruso contra el oeste de Ucrania, se produjo una violación del espacio aéreo polaco", ha asegurado en un mensaje en redes sociales, paso previo a la convocatoria de urgencia de una reunión de seguridad con altos cargos del Ministerio de Defensa, incidiendo en todo caso en que las fuerzas polacas estaban preparadas para derribar el "misil" si hubiera continuado su trayectoria.

El incidente ha tenido lugar en el condado de Bilgoraj, próximo a la frontera con Ucrania, donde, tras escuchar un fuerte estruendo, la Policía local encontró "un cráter y restos de un objeto no identificado", ha informado el Ministerio del Interior.

Ya desplazado a la zona donde ha caído el proyectil, Tusk ha recalcado que el misil Kh-101 es capaz de "transportar cargas explosivas". "El tamaño del cráter, de 10 metros de diámetro y 5 metros de profundidad, indica que se produjo una explosión de este misil", ha indicado el dirigente polaco.

Al tiempo ha subrayado que el incidente pone de manifiesto que Ucrania debe recibir "apoyo adicional" para que "no pierda esta guerra". "Tras mi conversación con Volodimir Zelenski, está claro: los próximos 100 días pueden decidir el resultado de esta guerra. Por eso, también es de gran importancia lo que Polonia haga al respecto", ha recalcado, después de que mantuviera una reunión con el presidente ucraniana en la ciudad de Lublin, cerca de la zona golpeada por un proyectil ruso.

Junto al primer ministro, el titular de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha recalcado que los servicios de seguridad estaban en plena preparación "varias horas antes" de que el misil traspasar la frontera con Ucrania. "La decisión de activar los sistemas se tomó antes de la medianoche. A las 2:00 horas se activaron las parejas de guardia, y el incidente ocurrió antes de las 4:00 horas", ha explicado.

En declaraciones previas, Kosiniak-Kamysz ha enmarcado el episodio en la "guerra a gran escala" que libra Rusia en Ucrania. "Son solo metros lo que nos separa de esa guerra. Esta noche una vez más nos recuerda a todos que la situación es muy grave y representa una amenaza", ha recalcado el responsable de Defensa polaco.

En todo caso, las autoridades polacas han querido subrayar que la situación está controlada y que el Ejército, la Policía, el Cuerpo de Bomberos Estatales y los servicios especiales "trabajan en plena coordinación". "Mantenemos un contacto permanente con el presidente de la República de Polonia y el mando de la OTAN", ha indicado el primer ministro polaco, subrayando que se encuentra en contacto con los líderes de los países europeos y "todos" declararon "su plena solidaridad y disposición a brindar toda la ayuda posible" a Varsovia.