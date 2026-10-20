Polonia remarca que su territorio no se utiliza para operaciones militares tras el incidente en Lituania

October 13, 2026, Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland: DONALD TUSK, Prime Minister of Poland, arrives to a press briefing during a meeting with his Lithuanian counterpart at the Chancellery of the Prime Minister of Poland in Warsaw. - Roman Koziel / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha remarcado este martes que no está permitido utilizar el territorio del país para lanzar operaciones militares sin el consentimiento explícito de las autoridades, después de que este fin de semana un dron ucraniano procedente de Polonia explotará en Lituania.

Tusk ha informado de que las autoridades polacas están colaborando estrechamente con el Gobierno lituano para esclarecer lo ocurrido el domingo cerca de la frontera entre Lituania y Letonia, cuando un dron, que formaba parte de un enjambre cuyo objetivo era la ciudad rusa de San Petersburgo, violó el espacio aéreo lituano.

"Pediré una explicación completa", ha manifestado Tusk, quien ha confirmado que dicho dron llegó a Lituania procedente de Polonia, si bien ha querido subrayar que Varsovia "no permite que se realicen operaciones en su territorio ni sobre el nuestro sin el consentimiento expreso del Estado polaco", recoge la agencia PAP.

Por su parte, el primer ministro lituano, Mindaugas Sinkevicius, ha hecho saber que solicitarán a la OTAN que simplifique las normas para derribar drones que, según los procedimientos actuales, solo pueden ser derribados si se tiene confirmación visual de él tras haber sido detectado por el radar previamente.

Sinkevicius ha defendido que de esta forma los países aliados tendrán más autonomía para deshacerse de este tipo de proyectiles que violan su espacio aéreo, según recoge la cadena LRT.

En la noche del sábado al domingo, el Ejército de Ucrania lanzó un ataque con drones sobre San Petersburgo. Entre los objetivos estaba una refinería de petróleo, un centro de datos de la red social rusa VK e instalaciones de Ozon, una de las plataformas de comercio electrónico más grandes del país.

Las autoridades locales rusas afirmaron haber derribado cerca de 150 drones. Sin embargo, uno de los proyectiles entró en espacio aéreo lituano provocando la alerta roja en Siauliai y Panevezys, y la amarilla en Kaunas. Finalmente, sus restos, se cree podría haberse autodestruido, se hallaron en la localidad de Juodzionys. Se reportaron algunos destrozos y daños a vehículos, pero no heridos ni muertos.