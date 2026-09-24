Polonia.- AMP2.- Al menos un sacerdote muerto y cuatro heridos en un ataque con arma blanca en un monasterio de Polonia

Archivo - October 12, 2025, Warsaw, Mazovia, Poland: Polish police officers maintain order at a protest. A collection of photographs of the Polish police at assorted protests and rallies. - Neil Milton / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un sacerdote ha muerto y otras cuatro personas han resultado heridas este jueves en un ataque con un arma blanca perpetrado por un ciudadano ucraniano de 31 años en el monasterio benedictino de Jaroslaw, en la región polaca de Podkarpacie (sur), según ha confirmado la Catedral de Rzeszow.

La Fiscalía polaca ha detallado que el asaltante ha entrado en los terrenos de la abadía a primera hora de la mañana, dirigiéndose a la zona de la cocina, donde ha atacado con un cuchillo a sus dos primeras víctimas.

Posteriormente, se ha dirigido a la iglesia, donde los fieles se reunían antes de la misa de las 10.00 de la mañana, hora local, ha informado. El hombre, que ha sido detenido en el lugar de los hechos, ha utilizado un cuchillo de la cocina para llevar a cabo los ataques, que han dejado cinco heridos, dos de ellos muy graves.

"Sus vidas corren peligro", ha advertido la Fiscalía, que ha explicado que este ciudadano ucraniano ha entrado en el país este mismo jueves a través de la frontera con Alemania, según informa la prensa polaca.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha asegurado en una publicación en redes sociales que la investigación continúa y que el autor será castigado "con todo el rigor" de la ley polaca. "Comparto el dolor de los seres queridos de las víctimas de este brutal ataque", ha concluido.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha lamentado este "terrible crimen" y ha querido trasladar su pésame a la familia y seres queridos de la víctima, así como una "pronta recuperación" al resto de afectados.

"El autor de este crimen debe asumir toda la responsabilidad ante la ley. Confiamos en una investigación rápida y exhaustiva de todas las circunstancias. Nos duele que haya personas capaces de cometer crímenes tan terribles. Que se haga justicia", ha manifestado el presidente ucraniano.

El citado diario recoge que la portavoz de la Policía de Jaroslaw, Anna Dlugosz, ha afirmado que se está interrogando a los testigos en el lugar de los hechos y se está llevando a cabo una investigación para determinar todas las circunstancias del incidente.

El alcalde de Jaroslaw, Marcin Nazarewicz, ha declarado el luto oficial en la ciudad hasta finales de esta semana y ha señalado que el incidente "es probablemente un ataque terrorista" y ha agregado que las autoridades están trabajando para "garantizar la seguridad en todas las instituciones educativas y el resto de instalaciones" bajo su jurisdicción

La gobernadora de Podkarpacie, Teresa Kubas-Hul, ha anunciado que se desplegarán fuerzas y recursos adicionales para garantizar la seguridad de los residentes.