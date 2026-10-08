Muere una trabajadora de una escuela del este de Polonia en un nuevo ataque con arma blanca

Archivo - FILED - 26 June 2026, Poland, Danzig: FILE PHOTO - A Polish police vehicle bears the word "Policja." Photo: Friedemann Kohler/dpa - Friedemann Kohler/dpa - Archivo

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 37 años ha muerto este jueves y dos personas más han resultado heridos en un nuevo ataque con cuchillo en una escuela de Leszczydól-Nowiny, en el distrito de Wyszków, en el este de Polonia, a manos de un menor de 15 años exalumno del centro, un episodio que sigue a un caso similar en la ciudad de Ostroleka este mismo miércoles.

"A pesar de la reanimación, no se pudo salvar la vida de la empleada escolar de 37 años", ha señalado la Policía de Polonia en un mensaje difundido en redes sociales que establece que el ataque se produjo a las 09.00 horas de la mañana (hora local).

El ataque se ha saldado además con dos heridos, entre ellos un conserje y el director del centro, que logró detener al atacante, según ha informado la Policía polaca.

La respuesta del Ejecutivo polaco no se ha hecho esperar y el primer ministro, Donald Tusk, ha convocado de urgencia a los ministros del Interior, Asuntos Digitales, Educación Nacional y Sanidad para una reunión para abordar el caso junto al coordinador de los servicios especiales y al jefe de la Policía, ha confirmado el portavoz gubernamental, Adam Szlapka.

"La tarea del Estado es detener o limitar el riesgo resultante de la ola de violencia que está teniendo lugar", ha añadido.

TUSK ORDENA INTENSIFICAR LAS PATRULLAS EN ENTORNOS ESCOLARES

Posteriormente, al término de la reunión, el primer ministro ha subrayado que Ostroleka y Wyszków "se convertirán en símbolos de la tragedia y en importantes señales de advertencia", confirmando que ha ordenado el refuerzo de las patrullas de Policía, que se presentarán al menos una vez al día en cada escuela.

Esta medida busca frenar el riesgo imitación "derivados de los dramáticos acontecimientos ocurridos hasta el momento". Aparte de intensificar la presencial policial, los agentes de policía podrán entrar en las escuelas directamente tras consultas con los directores de los centros.

Tusk ha tenido palabras de reconocimiento para los profesores que lograron parar sendos ataques. "Hoy, toda Polonia debería conocer su heroísmo. Estos profesores no dudaron en arriesgar sus vidas para evitar una tragedia aún mayor", ha afirmado.

La Fiscalía del Distrito de Ostroleka ha declarado que el caso del joven de 15 años será gestionado por la División de Familia y Menores del Tribunal de Distrito de Wyszków, al ser el atacante menor de edad.

Este incidente llega tan solo un día después de que al menos siete personas resultaran heridas en un ataque similar en una escuela en la ciudad de Ostroleka, cuyo atacante de 19 años fue también detenido.