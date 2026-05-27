Tusk reivindica "alianzas creíbles" que disuadan "agresores" ante firma de tratado con Reino Unido

May 26, 2026, Warsaw, Warsaw, Poland: Warszawa KPRM 26.05.2026 Posiedzenie Rady Ministrow - rzad..Warsaw Chancellery of the Prime Minister 26/05/2026 Meeting of the Council of Ministers - Polish Government ..N Z Donald Tusk ..FOT.TEDI/NEWSPIX.PL/NEWSPIX. - Europa Press/Contacto/Fot. Tedi/Newspix.Pl

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha reivindicado que el país debe aprender de su historia y forjar "alianzas creíbles" que disuadan "posibles agresores", antes de viajar a Reino Unido para la firma de un tratado con Reino Unido enfocado en potenciar las relaciones políticas y de seguridad.

"La historia nos enseña, y la geografía nos lo demuestra de forma especialmente dolorosa, que Polonia debe forjar alianzas creíbles que, ante todo, disuadan a los posibles agresores. Alianzas que se traduzcan en acciones concretas antes de un posible conflicto, para evitar una amenaza directa", ha declarado el primer ministro polaco en declaraciones antes de viajar a Londres recogidas por la agencia PAP.

Según ha adelantado, el tratado establecerá un marco entre Polonia y Reino Unido "para la cooperación militar, en la industria armamentística y en ciberseguridad".

Tusk ha reiterado que Rusia es una "amenaza estratégica a largo plazo para Polonia, Reino Unido y la OTAN", algo que contempla el tratado que se firmará este miércoles en Northolt, localidad en un distrito de Londres que acoge un memorial de los aviadores polacos que murieron defendiendo Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial.

"Esto no es nada nuevo en cuanto a nuestra experiencia y nuestro conocimiento de lo que sucede en el mundo, pero constituye un avance significativo en términos de una motivación política, explícitamente definida, para la cooperación militar y de defensa entre Polonia y Reino Unido", ha afirmado el dirigente polaco.

De lado británico, el primer ministro, Keir Starmer, ha valorado que con la firma Reino Unido y Polonia dan un paso adelante en la asociación en materia de seguridad y defensa. "El tratado de hoy consolida nuestra cooperación, potencia nuestras capacidades conjuntas y refuerza nuestro compromiso con la OTAN. Si permanecemos unidos, gozamos de seguridad en nuestro territorio y somos fuertes en el extranjero", ha subrayado.

Entre los beneficios que reportará el acuerdo bilateral, Londres destaca el diseño y desarrollo de munición sofisticada de defensa antiaérea, el refuerzo de los sistemas de defensa antimisiles y la profundización de la interoperabilidad en todos los ámbitos. Igualmente se espera que cubra la producción conjunta de un misil de defensa antiaérea de medio alcance de nueva generación.

En virtud del pacto, Reino Unido y Polonia intensificarán el uso de drones para reforzar el flanco este de la OTAN mediante capacidades terrestres de nueva generación y para ello fuerzas terrestres conjuntas llevarán a cabo ejercicios a gran escala para mejorar la interoperabilidad en la guerra contra drones y guerra electrónica.

El pacto incluye igualmente esfuerzos conjuntas ante ciberataques y campañas de desinformación, por lo que se espera más coordinación para frustrar intentos de ataques a actores estatales hostiles y elevar la capacidad de respuesta de Varsovia y Londres para responder en tiempo real a estas amenazas.

PILAR POLACO-BRITÁNICO EN EL SENO DE LA OTAN

En todo caso, Polonia ha subrayado que el tratado pone la base de una cooperación polaco-británica que "debe ser el núcleo de la cooperación de la OTAN". "Para nosotros, la OTAN es, por supuesto, la organización dentro de la cual tendrá lugar esta cooperación", ha afirmado Tusk.

Sobre si la firma de este tipo de tratados, el de Reino Unido se suma a otro similar con Francia, busca que Polonia esté protegida, el dirigente polaco ha incidido en que "independientemente de la respuesta de la OTAN en su conjunto, podemos contar con que tanto Francia como Reino Unido responderán con rapidez ante una amenaza".

De todos modos, ha insistido en que este tipo de alianzas "no sustituye ni complementa a la OTAN", sino que supone un paso en el entendimiento de Varsovia de la "nueva geopolítica", con los planes de Estados Unidos de reducir su presencia en Europa.

"Dado que nuestro aliado más importante cree que Europa debe asumir una mayor responsabilidad por su propia seguridad, Polonia, como aliado leal y país consciente de la importancia de la seguridad, ha realizado este esfuerzo", ha explicado.