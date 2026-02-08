Portugal.-AMP.-Los candidatos a las presidenciales en Portugal votan con mensajes de aliento a las víctimas del temporal

January 19, 2026, Caldas Da Rainha, Portugal: Socialist candidate Jose Antonio Seguro addresses supporters on the night of Portugal's presidential election first round in Caldas da Rainha. Portugal's socialist candidate won the first round of the presiden - Europa Press/Contacto/Henrique Casinhas

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal han comenzado a depositar sus papeletas y dedicado sus breves comparecencias ante los medios para animar a la población y recordar a las víctimas de los temporales en el país.

El gran favorito, el socialista António José Seguro ha votado a las 10.30 horas en una escuela de Caldas da Rainha, en el oeste del país, en un día soleado que ha roto la tónica tormentosa de estas semanas.

"Voten, voten, voten, voten, porque este es el mejor homenaje que pueden rendir a la democracia. Aprovechen esta ventana de buen tiempo", ha indicado Seguro antes de expresar su "solidaridad" y "condolencias" a las poblaciones afectadas por el mal tiempo de los últimos días, y en particular a la familia del bombero y oficial de la GNR fallecido el sábado en Campo Maior, en la región del Alentejo.

Su rival, el líder del partido de extrema derecha Chega, André Ventura, ha votado, pero ha vuelto a argumentar que la segunda vuelta tendría que haberse aplazado. "Quizás haya muchas zonas y partes del país que sienten que no se las respeta y que algunos ciudadanos portugueses son ciudadanos de segunda clase. Creo que no es correcto, pero desde el momento en que las autoridades públicas decidieron que sería así, debemos acatar esas decisiones", ha argumentado.

En cuanto a la votación ha subrayado que está "muy tranquilo". "Hoy es el día de hacer democracia. Ya he cumplido con ese deber y espero que se consiga en todo el país", ha planteado.

Asimismo ha votado el presidente saliente, Marcelo Rebelo de Sousa, quien ha mencionado la "difícil tarea" que tendrá su sucesor. El presidente saliente ha hecho un llamamiento a la participación pese al mal tiempo.

"Estamos viviendo un momento difícil en parte del país, una calamidad, y en estas ocasiones los portugueses aún más que en otras no hablan y saben que el voto es más importante cuando hay más problemas, cuando hay problemas más urgentes, como ese el caso", ha asegurado.

Destacados líderes políticos como el secretario general del Partido Comunista de Portugal también han acudido a votar con las víctimas en su recuerdo.

"La calamitosa situación causada por el mal tiempo en varias zonas es algo lamentable", ha señalado Paulo Raimundo en declaraciones a los medios antes de pedir que las zonas menos afectadas "asuman la responsabilidad que les corresponda" en las tareas de ayuda.

En cuanto a la participación, el Ministerio de la Administración Interna ha informado de que hasta las 12.00 horas el dato era del 22,35%, una cifra ligeramente superior a la de la primera vuelta, que fue del 21,18%.