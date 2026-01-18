Portugal.- AMP.- Las encuestas en Portugal apuntan a una segunda vuelta entre socialistas y extrema derecha

January 16, 2026, Porto, Portugal: JosA Seguro and his wife, Maria Margarida Maldonado Freitas Seguro, share an umbrella in the rain during the final day of the presidential campaign at Mercado do BolhALo, Porto. - Europa Press/Contacto/Diogo Baptista

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Socialista a la Presidencia de Portugal, António José Seguro, ha sido el más votado en la primera vuelta de las elecciones celebradas este domingo, aunque sin el margen suficiente para hacerse con la victoria directa y tendrá que enfrentarse al candidato del partido de extrema derecha Chega, André Ventura, en la segunda vuelta de los comicios prevista para el 8 de febrero.

En concreto, y según el estudio del sondeo de RTP-Universidad Católica, Seguro habría logrado entre un 30 y un 35% de apoyo, mientras que Ventura se quedaría en entre el 20 y el 24%.

Seguro ha llegado ya a la sede socialista para comparecer, pero en sus únicas declaraciones hasta el momento ha explicado que no hará declaraciones hasta que haya resultados oficiales.

Mientras, en la sede del partido Chega, la información sobre sondeos a pie de urna han sido celebraa con entusiasmo. Los simpatiantes de Ventura reunidos en el Hotel Marriott de Lisboa han aplaudido y han coreado consignas como "¡Victoria!" o "¡Ventura!".

Por detrás de Seguro y Ventura, que pasarían a segunda vuelta, quedan el candidato de Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo (17-21%), el militar en la reserva y candidato independiente Henrique Gouveia e Melo (11-14%) y el candidato del gobernante Partido Social Demócrata --conservador-- Luís Marques Mendes (8-11%).

Mucho más lejos quedan António Filipe (1-3%), Catarina Martins (1-3%), Manuel João Vieira (1-2%), Jorge Pinto (0-1%), André Pestana da Silva (0-1%) y Humberto Correia (0-1%).

El estudio de ICS/SCTE/GFK/Pitagórica para SIC y CNN augura resultados similares, con Seguro al frente (30,8-35,2%), por delante de André Ventura (19-24,1%) y João Cotrim de Figueiredo (16,3-20,1%). Por detrás están Henrique Gouveia e Melo (9,2-12,4%), Luís Marques Mendes (9,1-12,3%), Catarina Martins (0,9-2,7%), Vieira (0,7-2,3%) y António Filipe (0,4-2%).

Una tercera encuesta a pie de urna de Intercampus para CMTV/NOW/'Jornal de Negócios' sitúa a Seguro en primer puesto (33,6-29,6%), seguido de Ventura (25-21%) y João Cotrim de Figueiredo (17,9-13,9%). Henrique Gouveia e Melo (14,9-10,9%) quedaría en cuarto lugar mientras que Luís Marques Mendes (12,3-8,3%) sería quinto. Cierran la lista Catarina Martins (3,8-0,8%), Vieira (2,4-0,4%), António Filipe (2,6-0,6%) y Jorge Pinto (1,7-0%).

En cuanto a la abstención, las de este domingo podrían ser las elecciones presidenciales con mayor participación desde las de 2006, cuando fue elegido Aníbal Cavaco Silva. En concreto, la encuesta de RTP apunta a una abstención de entre el 37 y el 43 por ciento.