Portugal.- AMP.- Muere un agente portugués tras un impacto con una narcolancha en el Guadiana

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un agente de la Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal ha fallecido después de que la embarcación en la que viajaba impactase el lunes por la noche con una lancha rápida, vinculada presuntamente al tráfico de drogas, en el río Guadiana.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 23.15 (hora local) en la zona de Alcoutim, en el distrito de Faro. Las fuerzas de seguridad actuaron tras recibir una alerta sobre una lancha que circulaba a gran velocidad por el río, lo que derivó en un choque que se saldó con tres heridos y con una víctima mortal, el cabo Pedro Silva, de 50 años.

La lancha apareció en llamas a un par de kilómetros del lugar del impacto, mientras que sus tripulantes han huido. Tanto la GNR como el Gobierno han apuntado que, por las características de la embarcación y la velocidad a la que navegaba, la principal hipótesis es que pueda estar vinculada al narcotráfico.

La ministra del Interior, Maria Lúcia Amaral, ha explicado en declaraciones a los medios que este tipo de embarcaciones se dedican "normalmente" al tráfico de sustancias ilegales o de personas y ha prometido que las autoridades harán "todo lo posible" para dar con los responsables, lo que incluye también colaborar con las autoridades españolas, dado que el suceso tuvo lugar en la frontera con Huelva.

Por su parte, el presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, ha expresado su solidaridad con las víctimas tras un acto que ha tachado de "criminal" y "muy grave". El jefe de Estado ha señalado que sucesos como este demuestran la importancia de la GNR como garante de la seguridad en frontera.