Portugal.- AMP.- El presidente de Portugal visitará España el próximo viernes antes de concluir su mandato

Archivo - El Rey Felipe VI saluda al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, durante la presentación del Programa Iberoamericano de Discapacidad (PID) en el Hotel Oro Verde, a 14 de noviembre de 2024, en Cuenca (Ecuador). El Rey participa en la X - Casa de S.M. el Rey - Archivo

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, realizará el próximo viernes la visita oficial que iba a efectuar a mediados de diciembre y que tuvo que aplazar para ser intervenido de urgencia por una hernia.

La visita de Rebelo de Sousa, anunciada por Zarzuela, se producirá además dos días antes de la celebración de la segunda vuelta de las elecciones para elegir a su sucesor en el cargo y que enfrentará al socialista António José Seguro con el líder del partido ultraderechista Chega, André Ventura.

Según ha informado la Casa del Rey, el presidente luso será recibido con honores militares por los Reyes en el Palacio Real, tras lo cual está previsto que mantenga un encuentro con el monarca. A continuación, Felipe VI y Letizia ofrecerán un almuerzo en su honor.

El jefe de Estado portugués, en el cargo desde 2016, ha mantenido todos estos años una estrecha relación con el Rey Felipe VI, de quien no ha escatimado en elogios en repetidas ocasiones. En este tiempo, ambos han coincidido en distintas citas internacionales, como las cumbres iberoamericanas o el foro COTEC, además de haberse visto tanto en España como en Portugal por otros motivos.

Esta estrecha relación entre ambos fue la que motivó que Portugal fuera precisamente el destino del primer viaje al exterior de la Princesa de Asturias, a quien Rebelo de Sousa recibió al pie del avión y despidió en el mismo lugar durante la visita que realizó a Lisboa en julio de 2024.

LLAMADA ENTRE ALBARES Y SU HOMÓLOGO PORTUGUÉS

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha hablado este viernes por teléfono con su homólogo portugués, Paulo Rangel, sobre los "drásticos efectos de la tormenta Kristin" en el país, que ha dejado al menos cinco muertos.

Rangel ha agradecido a España su "apoyo, solidaridad y condolencias" por el temporal. "Ante las previsiones, destacó la necesidad de coordinación en la gestión de los caudales fluviales compartidos", ha precisado el titular de Exteriores portugués en un breve mensaje publicado en redes sociales.

El paso de la borrasca ha dejado cuatro muertos en el distrito de Leiria y una víctima mortal en Vila Franca de Xira. El mal tiempo ha provocado daños no solo en carreteras y viviendas, sino también en los cultivos. Las autoridades locales han advertido además del riesgo de inundaciones por la subida del agua en los ríos.