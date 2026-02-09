January 18, 2026, Caldas Da Rainha, Portugal: Socialist candidate Jose Antonio Seguro addresses supporters on the night of Portugal's presidential election first round in Caldas da Rainha. Portugal's socialist candidate won the first round of the presiden - Europa Press/Contacto/Henrique Casinhas

El candidato respaldado por la izquierda, António José Seguro, ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Portugal con un 66,82% de los votos, frente al 33,18% obtenido por el André Ventura, candidato y líder del partido de extrema derecha Chega, una vez completado el 99,2% del escrutinio.

"Esta victoria tiene un sabor muy especial porque es una elección para presidente de la República", ha declarado Seguro a la prensa desde el Centro Cultural y de Congreso de Caldas da Rainha, al norte de Lisboa. "El pueblo portugués es el mejor pueblo del mundo", ha añadido antes de declarar su objetivo: "ayudar a servir".

Seguro ha obtenido un total de 3.480.158 con este dato de escrutinio, con lo que obtiene un récord histórico de apoyo, por delante de los 3.459.000 votos que obtuvo Mário Soares en las elecciones de 1991.

También se ha pronunciado el rival de Seguro, Ventura, ha argumentado que durante la campaña "he buscado una línea de alternativa, decir lo que era preciso cambiar en este país", pero "a pesar de una subida muy significativa con respecto tanto a las legislativas como a la primera vuelta (...), no he conseguido hacer lo que propugnaba, que era ganar estas elecciones".

Ventura ha abogado por "seguir trabajando para convercer al país de que es necesario este cambio" y ha indicado que felicitará a Seguro cuando los resultados sean definitivos. "Tenemos diferente opinión, de ideas, de forma de vida. Tenemos ideas difretentes para Portugal, pero cuando habla el pueblo, el pueblo es soberano. Si el pueblo escoge a António José Seguro, es él quien será presidente y espero que sea un buen presidente", ha apuntado.

El presidente saliente, Marcelo Rebelo de Sousa, sí ha felicitado a Seguro y ha anunciado que lo recibirá el lunes a las 16.00 horas. El mandatario "ha telefoneado a António José Seguro para felicitarlo por su victoria en las elecciones presidenciales y desearles las mayores felicidades y éxitos para el mandato que le han encargado los portugueses", ha informado la Presidencia.

Por su parte, el primer ministro luso, el conservador Luís Montenegro, ha felicitado a Seguro como garante del "espíritu de convergencia" y ha asegurado que el Gobierno demostrará al nuevo jefe del Estado "toda su disponibilidad" y "cooperación" para servir a los portugueses.

La colaboración será "la nota dominante que garantice la estabilidad política en Portugal", así como la "estabilidad económica, financiera y social".

El secretario general del Partido Socialista, José Luís Carneiro, ha destacado por su parte la "victoria de esperanza contra el resentimiento" obtenida por Seguro. "Hoy ha ganado una vez más la democracia", ha firmado Carneiro, quien considera que Seguro, como Mário Soares o Jorge Sampaio, "será el presidente de todos los portugueses".

"Casi dos tercios de los portugueses han querido un presidente que defiende los valores constitucionales. Es una victoria de todos los humanistas", ha argüido.

FELICITACIONES INTERNACIONALES

Seguro ha sido ya felicitado por la presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, quien ha puesto en valor la "notable resistencia democrática" del país. "Los ciudadanos portugueses han hecho oír su voz a pesar de la devastación causada por las tempestades y han demostrado una notable resistencia democrática. La voz de Portugal en defensa de nuestros valores europeos comunes permanece fuerte", ha publicado Von der Leyen.

En la misma línea, el presidente del Consejo Europeo y también socialista portugués, António Costa, ha felicitado a Seguro y le ha deseado "mucho éxito en el ejercicio de su mandato". También ha destacado que este resultado "reafirma a Portugal como pilar del humanismo europeo".

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha abogado por "trabajar juntos para reforzar los lazos entre Portugal y Francia". "¡Al servicio de los franceses y de los portugueses y de una Europa que decide por sí misma, más competitiva, más soberana, más fuerte!", ha proclamado.

Los resultados oficiales publicados por el Ministerio de la Administración Interna del Gobierno portugués incluyen además una participación del 50,11 por ciento, así como los datos de voto en blanco (3,17%) y nulo (1,78%).

La jornada electoral ha estado marcada por el temporal que afecta gravemente al país y que incluso ha suscitado peticiones de aplazamiento del proceso de votación.

Más de once millones e electores están llamados a las urnas tras la votación del 18 de enero, cuando Seguro logró un 31,11% de votos y Ventura, un 23,52%.