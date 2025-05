AD gana las elecciones en Portugal y socialistas y Chega empatan en segundo lugar

Montenegro (AD) defiende que "el pueblo quiere a este primer ministro y no quiere ningún otro"

Santos (PS) dimite y promete primarias mientras Ventura (Chega) proclama la "muerte del bipartidismo"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La coalición conservadora Alianza Democrática (AD) ha ganado las elecciones legislativas de este domingo con un 32,10 por ciento de los votos (86 diputados), por delante del Partido Socialista (PS), que obtiene un 23,38 por ciento de apoyo y 58 diputados y del partido de extrema derecha Chega, que queda por detrás del PS en votos (22,56 por ciento), pero iguala en diputados, 58, según el escrutinio oficial correspondiente al 99,23 por ciento de votos, a falta sólo del recuento de votos de portugueses residentes en el extranjero.

Por detrás se sitúan Iniciativa Liberal con un 5,53 por ciento de votos y 9 diputados y el partido socialdemócrata Libre con un 4,20 por ciento y 6 asientos. La Coalición Democrática Unitaria (CDU, comunista), ha logrado 3 escaños con un 3,03 por ciento de votos, mientras que el Bloque de Izquierda (2 por ciento) se ha quedado en uno, al igual que Personas-Animales-Naturaleza (1,36 por ciento) y el partido Juntos por el Pueblo (0,34 por ciento). La participación ha sido del 64,38 por ciento.

El claro ganador de la noche ha sido la coalición conservadora Alianza Democrática (AD). El presidente del Partido Social Demócrata (PSD) y primer ministro en funciones, Luís Montenegro, ha defendido que los portugueses "quieren este Gobierno y no quiere ningún otro".

"El pueblo quiere a este primer ministro y no quiere ningún otro", ha añadido en su primera intervención pública tras la victoria electoral. Montenegro ha prometido un mandato de cuatro años y "de todos" porque los ciudadanos "no quieren más elecciones anticipadas".

Al ser preguntado sobre las condiciones para la formación de un nuevo ejecutivo, ha señalado que "no me parece que haya otra solución (...) que la que surge de la voluntad libre, democrática y convencida del pueblo portugués", mientras que ha descartado un acuerdo entre Chega y el PS, un escenario que no considera "creíble" y que solo puede ser posible "desde un punto de vista aritmético".

Por su parte, el presidente del otro principal socio de coalición, el Centro Democrático Social, Nuno Melo, ha asegurado que "esta noche se ha hecho mucha justicia con la AD" y "se ha reforzado la legitimidad y la credibilidad del proyecto político (...), del Gobierno y (...) de Luís Montenegro".

DIMISIÓN DEL CANDIDATO SOCIALISTA TRAS SU EMPATE CON LA ULTRADERECHA

En el Partido Socialista, en cambio, las sensaciones son totalmente opuestas ante unos resultados que han provocado llamadas a la reflexión y críticas a su líder, Pedro Nuno Santos, que ha anunciado su dimisión y ha prometido que "convocaré elecciones internas en las que no seré candidato".

"Son tiempos duros y difíciles para la izquierda y para el PS", ha señalado en declaraciones recogidas por la cadena estatal, al tiempo que ha indicado que su formación no debe ser apoyo de un Gobierno de Luís Montenegro. Además, ha lamentado el crecimiento de la extrema derecha "más violenta y más mentirosa".

Desde Chega, su líder, André Ventura, se ha felicitado por las previsiones. "Chega hoy ha matado al bipartidismo en Portugal. Gracias por demostrar que era posible romper 50 años de un sistema político siempre igual", ha declarado.

Ventura ha ofrecido de nuevo veladamente su apoyo a la AD y ha planteado así "luchar para que haya estabilidad", "para que haya un gobierno digno en Portugal".

El líder de Iniciativa Liberal, Rui Rocha, ha lamentado no superar los nueve diputados que ya tenía su partido, cuarto en la carrera electoral, pero ha asegurado que, "mirando hacia atrás, no habría hecho nada diferente".

En quinto lugar ha quedado el partido Livre, cuyo portavoz, Rui Tavares, ha asegurado que van a "dinamizar un gran movimiento democrático y progresista", "porque éste es el inicio de la remontada".

La Coalición Democrática Unitaria (CDU), de la que forman parte el Partido Comunista y el Partido Ecologista, ha celebrado con matices su mejora con respecto a las elecciones de 2020 que ha dejado a la alianza en sexto lugar y con tres diputados, los mismos que tenía. "Hemos confirmado a la CDU como una gran fuerza de coraje, seriedad y confianza", ha afirmado en declaraciones recogidas por RTP.