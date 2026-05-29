MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Portugal ha detenido a Emilio Vázquez Blanco, exsecretario de Organización del PSOE en La Coruña y exparlamentario autonómico en Galicia en el marco de una presunta trama de corrupción que involucra a un exasesor del Partido Socialista (PS) portugués relacionada con la adjudicación de contratos irregulares en municipios del país vecino, con pérdidas que ascienden a casi dos millones de euros.

Según fuentes del medio luso 'Observador', uno de los cuatro detenidos por la trama de corrupción es Vázquez Blanco, radicado desde hace algunos años en Portugal y con vínculos con el PS.

Vázquez Blanco, dueño de una empresa de marketing político llamada Cecubometrics, es presuntamente sospechoso de ser cómplice de Duarte Moral --exasesor del ex primer ministro António Costa y actual asesor del secretario general socialista, José Luís Carneiro-- en la supuesta manipulación de contratos.

En concreto, el citado medio apunta a que Cecubometrics facturó cuatro contratos mensuales de 24.600 euros cada uno, entre marzo y junio de 2019, cuando Duarte Moral trabajaba para el PS en el marco de la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo.

Según un informe elaborado la Entidad de las Cuentas y Financiación Política, en dichos contratos no figuran "los honorarios, número de personas del equipo, número de horas y respectivo valor unitario por hora".

La Policía ejecutó en la víspera, en total, 60 órdenes de registro en domicilios y 32 en otros municipios del área metropolitana de Lisboa liderados por los socialistas como parte de una investigación por delitos que van desde la prevaricación o la falsificación de documentos hasta el fraude fiscal agravado.