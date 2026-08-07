Portugal/Francia.- Detenidos en Ourense dos fugitivos reclamados por Portugal y Francia

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Ourense a dos hombres que tenían en vigor sendas Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) emitidas por las autoridades de Portugal y Francia, según ha informado este viernes la Comisaría Provincial.

Las detenciones son fruto de la colaboración entre la Brigada Provincial de Policía Judicial de Ourense (Grupo de Estupefacientes) y el Grupo de Localización de Fugitivos de la UDYCO Central, con sede en Madrid.

El primero de los arrestos se produjo el pasado 28 de julio durante un dispositivo policial que permitió localizar al fugitivo mientras circulaba a bordo de un vehículo. El hombre estaba siendo buscado por las autoridades portuguesas desde finales de 2025 por delitos contra la propiedad.

Apenas 24 horas después, los agentes interceptaron en una céntrica calle de la capital ourensana al segundo detenido. En este caso, el individuo era reclamado por Francia por delitos relacionados con el tráfico de drogas, por los que podría enfrentarse a una condena de hasta 30 años de prisión.

Tras la finalización de las diligencias policiales, ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Audiencia Nacional, a través de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia de Ourense. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión para el hombre reclamado por las autoridades francesas.