Portugal.- El Gobierno de Portugal incluye en su programa 60 medidas de todos los partidos con presencia en la Asamblea

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Portugal del primer ministro Luís Montenegro ha presentado este miércoles su nuevo programa para la próximas legislatura en el que ha incluido 60 medidas de los diferentes planes presentados en campaña por los partidos que han logrado representación en la Asamblea.

"Es un programa de cambio, pero también de diálogo", ha destacado durante su presentación el ministro de la Presidencia, António Leitao. "Se basa en el programa electoral de AD (Alianza Democrática), pero bebe de las propuestas de los programas electorales de los partidos con representación parlamentaria", ha explicado.

El programa, que ha sido entregado con una hora de retraso al presidente de la Asamblea, José Pedro Aguiar-Branco, será debatido este jueves y viernes en una sesión que se presupone maratoniana, según han dicho los medios portugueses.

Leitao ha destacado que se trata de un programa de Gobierno redactado con vistas a un "país abierto, empeñado en la Unión Europea, en la transición energética", así como en mejorar la "calidad de la democracia" y "luchar contra la corrupción".

No obstante, y tras consultar con las instituciones europeas, Leitao ha revelado que no han incluido modificaciones al programa de estabilidad dejado por el anterior gobierno socialista y que la posibilidad de modificar los presupuestos no se ha abordado en este último Consejo de Ministros.

En ese sentido, se han comprometido a presentar el programa de estabilidad el 15 de abril, si bien no se discutirá en la Asamblea hasta el 24 de ese mes, en víspera de la sesión solemne que como cada año se celebra el día 25 con motivo de la Revolución de los Claveles.

Leitao ha explicado que además de esas 60 medidas hay "decenas" de ellas donde ha existido "confluencia" con otros partidos, como las relacionadas con la protección de la industria conservera propuesta por los comunistas, o con la promoción de las actividades escolares al aire libre de los animalistas.

En lo que respecta a las propuestas de otros partidos, hay medidas en áreas de justicia, cultura y medio ambiente, con una reducción del 20 por ciento a la tributación autónoma de vehículos en el impuesto sobre la renta, o garantizar una posición mayoritaria en la Agencia Lusa, como proponían los socialistas.

El Gobierno ha prometido trabajar por "un país más justo y solidario" y tiene previsto poner en marcha ayudas a la natalidad, programas para evitar la salida de los jóvenes del país, o aumentar las pensiones hasta equipararlo con el salario mínimo previsto para la próxima legislatura, unos 820 euros.