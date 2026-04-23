Portugal.- Portugal acepta que Air France-KLM y Lufthansa presenten ofertas vinculantes para la privatización de TAP

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MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno portugués ha aceptado las ofertas no vinculantes presentadas por Air France-KLM y el grupo Lufthansa para participar en la privatización de TAP, por lo que ahora disponen de unos tres meses para presentar ofertas vinculantes para hacerse con hasta el 44,9% de la aerolínea lusa.

Así lo ha anunciado el Gobierno portugués en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros después de evaluar las dos propuestas.

La privatización, de la que IAG decidió retirarse a principios de mes por considerar que la operación no tenía encaje en su grupo, está dirigida al 49,9% de TAP, aunque el 5% estará reservado para los empleados de la compañía.

El consejero delegado de Air France-KLM, Benjamin Smith, señaló que TAP "encaja perfectamente" en su estrategia de múltiples centros de operaciones. "Nuestra ambición es fortalecer las operaciones en Lisboa al tiempo que desarrollamos la conectividad en otras ciudades del país, incluyendo Oporto".

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de grupo Lufthansa, Tamur Goudarzi, ha señalado que su grupo es el socio "mejor preparado para desarrollar la aerolínea y que no rebajará el precio que está dispuesto a pagar "solo por la crisis energética".