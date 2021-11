Rebelo de Sousa fija para el 30 de enero las elecciones anticipadas tras el fracaso de los presupuestos

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Portugal, Marcelo de Rebelo de Sousa, ha fijado este jueves para el 30 de enero de 2022 la cita anticipada de los portugueses con las urnas, después de que la semana pasada, el Gobierno socialista del primer ministro, António Costa, no lograra sacar adelante la ley presupuestaria para el próximo año.

"He escuchado a todas las partes y al Consejo de Estado. He analizado la situación económica y social. He reflexionado sobre la situación económica y financiera. Con todo, he decidido disolver la Asamblea y convocar elecciones para el 30 de enero", ha anunciado el presidente portugués en un discurso a la nación.

El miércoles el Consejo de Estado aceptó por mayoría, salvo con los votos en contra de los representantes del Bloque de Izquierda y del Partido Comunista --las fuerzas que Costa no logró convencer para aprobar los presupuestos--, la propuesta de Rebelo de Sousa de elecciones anticipadas, tras una reunión que se alargó durante cinco horas.