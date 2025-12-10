Powell (Fed) fía a la "inusual tensión" entre inflación y empleo las discrepancias surgidas al bajar los tipos

Archivo - El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell. - RESERVA FEDERAL DE EEUU - Archivo

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, ha asegurado que las discrepancias observadas a la hora de recortar este miércoles los tipos de interés en 25 puntos básicos son fruto del "inusual" choque de riesgos al alza para la inflación y a la baja para el mercado laboral.

"Es muy inusual la persistencia de esta tensión. [...] Los debates que tenemos son tan productivos como cualquiera de los que hemos tenido en mis 14 años en la Fed. Son muy serios, respetuosos y con personas de convicciones firmes. [...] Hoy hemos tomado una decisión. La apoyaron nueve de los 12 miembros. Así que ha habido un apoyo bastante amplio", ha destacado en rueda de prensa.

"No existe una vía sin riesgos para la política monetaria mientras navegamos por esta tensión entre nuestros objetivos de empleo e inflación", ha resumido Powell.

La rebaja del precio del dinero ha contado con tres votos en contra, uno más que en la reunión de octubre, después de que Stephen Miran abogara por una disminución de medio punto frente a la mayoría. Por el contrario, el gobernador de la Fed de Kansas, Jeffrey Schmid, y el de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, han defendido mantener los tipos sin cambios.

La disidencia de Miran es reseñable dado que se enmarca en la guerra abierta entre Powell y el presidente Donald Trump, que insiste en bajar a toda costa la tasa de referencia para abaratar los costes de financiación del Gobierno y dinamizar la actividad privada. Miran fue designado en septiembre por el mandatario para que presionase por recortes drásticos.

De cara a la cita de enero, Powell ha recordad que se dispondrá para entonces de "un montón" de lecturas correspondientes al mes de diciembre, por lo que, de momento, ha optado por la prudencia al indicar que la Fed está en la posición de "evaluar atentamente los datos entrantes".

El homólogo estadounidense de Christine Lagarde ha indicado que un escenario central "razonable" es que el impacto de los aranceles sobre la inflación sea "relativamente corto en el tiempo" y que se materialice mediante un incremento "único" de los precios.

Por otro lado, el banquero central ha comunicado que el balance de la Fed ha disminuido hasta niveles que siguen siendo "amplios", por lo que se iniciará la compra de bonos del Tesoro a más corto plazo según sea necesario para mantener un suministro adecuado de reservas.

