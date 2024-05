El PP acusa a Sánchez de centrarse en Palestina para no hablar de la amnistía y "la corrupción" del PSOE y su entorno

Los de Feijóo lamentan que el Gobierno desatienda las necesidades de los españoles en asuntos como la inflación o la vivienda



MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reaccionado al reconocimiento por parte del Gobierno del Estado palestino acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de desatender las necesidades de los españoles y centrarse en Palestina para no hablar de la amnistía y "la corrupción de su partido".

"Sánchez está cómodo hablando de Palestina (o de Argentina) para no hablar de España a 48 horas de aprobar la Ley de Amnistía y con la corrupción de su partido, su Gobierno y su entorno siendo investigado en la Audiencia Nacional pero también por las instituciones de Justicia de la Unión Europea", han expresado fuentes 'populares'.

En opinión de los de Alberto Núñez Feijóo, Sánchez "centra sus esfuerzos" en Oriente Medio "para arrebatar el voto de sus socios o exsocios parlamentarios", mientras las necesidades de los españoles "siguen sin merecer su atención" en asuntos como la inflación, el precio de la vivienda, la subida de los alquileres, así como la inseguridad ciudadana, la sequía o la crisis en el sector agroganadero.

El PP también ha deseado que "nadie haya madrugado mucho" para escuchar el discurso del presidente del Gobierno de esta mañana ante el reconocimiento de Palestina como Estado: "No ha dicho nada que no hubiera podido comunicar su portavoz en la rueda de prensa ordinaria del Consejo de Ministros. Las escasas novedades debió darlas en su comparecencia del Congreso de la pasada semana solicitada por él mismo".

En este sentido, los 'populares' han recalcado que lo dicho hoy por Sánchez no solo no cuenta con el apoyo de otros países de nuestro entorno, sino que no cuenta "ni con el de la mitad de su Gobierno", ya que la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz "fijó unas fronteras totalmente diferentes de las que dice defender Sánchez para ese nuevo estado Palestino".

Las declaraciones del PP tienen lugar después de que Sánchez haya anunciado formalmente el reconocimiento del Estado palestino, que aprobará el Consejo de Ministros este martes, y ha dejado claro que esta "decisión histórica" no va en contra de Israel, un "pueblo amigo", sino que lo que refleja es el "rechazo a Hamás".