El PP avanza su voto en contra en el Congreso de los decretos del escudo social y las ayudas al transporte

Archivo - El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 11 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha avanzado que su partido votará este martes en el Congreso en contra del decreto ómnibus del 'escudo social' que incluye la subida de las pensiones y la prórroga de la prohibición de desahucios a personas vulnerables, y también del relativo a la prórroga a las ayudas del transporte público.

La Cámara Baja decidirá este martes la convalidación o derogación de los decretos leyes que incluyen, por un lado, la prórroga de las ayudas al transporte público, y por otro las medidas de 'escudo social', donde se incluye, entre otros puntos, la revalorización de las pensiones para 2026 y la prohibición de cortes de agua, luz y gas para gente vulnerable.

El voto en contra del PP a los decretos complica mucho su convalidación en la Cámara Baja habida cuenta que Vox habitualmente vota en contra y que Junts ya rompió en noviembre con el Gobierno y acaba de confirmar su rechazo a decretos ómnibus que mezclan temas de distinto tenor. Las tres formaciones suman una mayoría absoluta suficiente para tumbar los textos, tal como ya hicieron hace un año con otro decreto ómnibus.

DENUNCIAN EL "POPURRÍ" DE MEDIDAS

En una rueda de prensa en la sede del partido en Génova, Bravo ha denunciado que el decreto del escudo social supone un "popurrí de muchísimas medidas" que incluyen desde la subida de las pensiones hasta la prohibición del corte de suministros.

Así, el dirigente del PP ha denunciado que el Gobierno incluye en esta norma la revalorización de las pensiones para que los partidos se vean obligados de apoyar un texto que incluye cuestiones de otro tenor. "No puede ser el juego que utiliza el Gobierno para conseguir lo que de otra manera no tienen mayorías para conseguir. Los pensionistas no son rehenes del Gobierno", ha denunciado Bravo, que ha sentenciado: "Nuestro voto evidentemente será un no".

En este escenario, Juan Bravo ha recordado que el PP registró el pasado 14 de noviembre una proposición de ley para revalorizar de manera automática las pensiones, por lo que ha sugerido que se tramite esta norma en el Congreso para que pueda salir adelante.

En lo que respecta al decreto de ayudas al transporte, el partido de Alberto Núñez Feijóo también ha confirmado su voto en contra. Sobre este asunto, Bravo ha expuesto que los 1.371 millones se iban a destinar a aprobar un abono único de transportes en el país y prorrogar las ayudas "sería mejor utilizarlo" en mejorar la seguridad de la red ferroviaria habida cuenta del accidente en Adamuz (Córdoba).