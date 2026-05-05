El PP bordearía la mayoría absoluta en Andalucía, con 22 puntos sobre el PSOE y Vox en alza

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno visita la Hermandad de la Virgen de Valme en Dos Hermanas (Sevilla). (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El PP-A podría volver a ganar con una mayoría absoluta de hasta 56 diputados las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, en las que obtendría el 42,4% de los votos y una ventaja de 22,3 puntos sobre el PSOE-A, que concentraría el 20,1% de los sufragios y caería hasta los 25-27 escaños, según la 'Encuesta preelectoral de las Elecciones Autonómicas andaluzas 2026' publicada este martes por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), a menos de dos semanas ya de los próximos comicios autonómicos.

Se trata de un barómetro realizado entre los pasados días 27 de marzo y 16 de abril --tras la convocatoria electoral acordada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, por tanto-- a una muestra de 8.000 personas residentes en Andalucía mayores de edad. Sitúa al PP-A al borde de reeditar la mayoría absoluta que logró en los comicios de junio de 2022, en los que venció con 58 diputados. No obstante, también podría quedarse dos escaños por debajo del mínimo de 55 diputados con los que se alcanza dicha mayoría suficiente en el Parlamento andaluz.

Según el mismo sondeo, Vox crecería en estimación de voto respecto a la cita de junio de 2022 y repetiría como tercera fuerza más votada en la comunidad, con el 14,4% de los sufragios --0,9 puntos más que los obtenidos en las últimas autonómicas--, superando a Por Andalucía --la coalición de IU, Podemos y Movimiento Sumar, entre otras fuerzas de izquierdas--, que sería cuarta fuerza con el 7,9% de apoyo, dos décimas de puntos más que en junio de 2022.

Adelante Andalucía sería la quinta candidatura más votada y obtendría un 6,9% de los sufragios --2,3 puntos más que hace cuatro años--, lo que le aportaría cinco escaños.

El sondeo refleja que, entre las formaciones con representación parlamentaria actualmente en Andalucía, Vox, Por Andalucía y Adelante mejorarían en votos respecto a los comicios de junio de 2022, al obtener un 0,9%, un 0,2% y un 2,3% más en cada caso, respectivamente, mientras que el PP-A perdería un 0,7%, y el PSOE-A, un 4%.

EL PP-A OBTENDRÍA ENTRE 53 Y 56 ESCAÑOS

Traducido en escaños, este resultado arrojaría entre 53 y 56 escaños para el PP-A en el Parlamento andaluz, frente a los 58 que tiene en la actualidad, y cuando la mayoría absoluta se alcanza con 55 diputados en la Cámara autonómica, mientras que el PSOE-A liderado por María Jesús Montero bajaría de sus actuales 30 diputados hasta quedarse con una horquilla de 25-27, lo que sería el peor resultado histórico de los socialistas en elecciones autonómicas.

Por su parte, Vox obtendría entre 17 y 19 escaños, cuando en las últimas elecciones autonómicas consiguió 14 parlamentarios; mientras que Por Andalucía lograría entre cuatro y siete escaños, por lo que podría perder alguno, igualar o superar sus actuales cinco diputados. El sondeo asigna a Adelante Andalucía, marca liderada ahora por José Ignacio García, cinco diputados, cuando ahora tiene dos en el Parlamento autonómico.

REPARTO POR PROVINCIAS

Esta encuesta incluye datos de estimación de voto desglosados por provincias, que reflejan que el PP-A sería la fuerza más votada en las ocho, y el PSOE-A la segunda, salvo en Almería, donde podría verse superado por Vox.

Así, el PP-A lograría seis diputados por Almería; el PSOE-A, entre 2 y 3, y Vox, entre 3-4, mientras que, en Cádiz, el PP-A vencería con siete diputados, frente al PSOE-A, que lograría tres; Vox, que conseguiría dos, los mismos que Adelante Andalucía, y Por Andalucía, que obtendría un diputado por esta circunscripción.

En Córdoba, el PP-A obtendría seis diputados, por tres del PSOE-A, dos de Vox y uno de Por Andalucía, mientras que, en Granada, el PP-A vencería con siete diputados, el PSOE-A se quedaría con 3-4; Vox, con dos, y Por Andalucía podría lograr un escaño o ninguno.

En Huelva y Jaén se repite el mismo reparto de escaños según esta encuesta, de forma que en cada una de esas dos provincias también ganaría el PP-A, con 5-6 diputados, mientras que el PSOE-A conseguiría tres; Vox, dos, y Por Andalucía, cero o uno.

En Málaga, el PP-A triunfaría con 8-9 diputados, mientras que el PSOE-A lograría la mitad, cuatro escaños; Vox, entre dos y tres; Por Andalucía, uno, y Adelante Andalucía, otro.

Finalmente, en Sevilla también ganaría el PP-A, que lograría nueve escaños, mientras que el PSOE-A se quedaría con cuatro; Vox, con dos, los mismos que Adelante Andalucía, mientras que Por Andalucía lograría el último escaño por repartir, que en este caso sería para su candidato a la Junta, Antonio Maíllo, que encabeza la lista de su coalición por esta provincia.

MORENO, CANDIDATO PREFERIDO PARA SEGUIR COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA

Por otro lado, el barómetro pregunta a los encuestados "quién querría que fuera el nuevo presidente de la Junta de Andalucía", y al respecto el 49,6% señala al líder del PP-A y candidato a la reelección como jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, mientras que un 21,4% se decanta por la candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, y un 9,6% por el cabeza de cartel de la coalición Por Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo.

Por detrás de ellos, con un 7%, se sitúa el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que se posiciona por delante de su homólogo en Vox, Manuel Gavira (4%).

Además, Juanma Moreno es el líder político andaluz más conocido --por el 97,2% de los encuestados-- y el segundo mejor valorado, con 5,49 puntos de media, que es casi medio punto menos que la nota que obtiene José Ignacio García, de Adelante (6,07), quien, no obstante, es el candidato a la Junta menos conocido (18,2%).

Por su parte, la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, es conocida por el 93,1% de los encuestados y calificada con una nota media de 3,77 puntos; el candidato de Vox, Manuel Gavira, por el 29,3% de los entrevistados y recibe una calificación de 3,78 puntos, mientras que el aspirante de Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, es el tercer líder más conocido (59,6%) y obtiene una valoración media en este barómetro de 4,97 puntos.

De igual modo, el estudio pregunta por las emociones que generan a los encuestados los principales candidatos, y al respecto destaca que Juanma Moreno inspira "tranquilidad, confianza", para un 50% de entrevistados, mientras que María Jesús Montero despierta "rechazo" a un 56,1%, porcentaje superior al que provoca el candidato de Vox, Manuel Gavira, que produce ese sentimiento a un 44,7% de la muestra analizada.

Se da la circunstancia de que Moreno genera más "tranquilidad, confianza", que su partido político, el PP (38,4%), según esta encuesta, mientras que Montero causaría más "rechazo" entre los andaluces entrevistados que su formación, el PSOE (51%).

El PP, por otro lado, es el partido por el siente "más simpatía" o lo considera "más cercano" a sus ideas un 28,9% de los encuestados, por delante del PSOE (21%) y Por Andalucía (11,2%).

A la pregunta de "a qué partido votará" en las elecciones del 17M, un 36% responde que al PP y un 19,6% al PSOE. Por Adelante Andalucía se decanta el 8,1%; por la coalición Por Andalucía, el 8%, y por Vox, el 7,2%.

Finalmente, el estudio incluye indicadores sobre percepción del bienestar y calidad de vida, situada en 7 puntos de media; interés por la política, manifestado por el 57,1% de la población consultada; junto al seguimiento de la actualidad electoral, principalmente a través de la televisión, medios digitales y redes sociales; y la valoración de la situación general de Andalucía, positiva para tres de cada diez encuestados.

